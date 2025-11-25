Pubblicità
Michael Di Chiaro

Bodø/Glimt-Juventus dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus fa visita al Bodø/Glimt nella quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26.

I bianconeri devono necessariamente centrare la prima vittoria in questa edizione della massima rassegna continentale per non compromettere ulteriormente il proprio percorso in Europa. Dopo i primi quattro turni, infatti, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha conquistato appena tre punti, frutto di tre pareggi e di una sconfitta.

Dopo il pirotecnico 4-4 in rimonta contro il Borussia Dortmund al debutto, con la Juve che ha acciuffato il pari soltanto al 96’, è poi arrivato il pareggio-beffa per 2-2 contro il Villarreal, griffato proprio al novantesimo dall’ex di turno Renato Veiga. A seguire si è concretizzata l’unica  sconfitta, sin qui, maturata in maniera più che onorevole al Bernabeu contro il Real Madrid, quando sulla panchina della Juve c’era ancora Igor Tudor. L’esordio in Champions con Spalletti allenatore, invece, risale allo scorso 4 novembre, con la formazione bianconera che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro lo Sporting.

Il Bodø/Glimt, invece, di punti ne ha raccolti 2, ossia uno in meno della Juve, e davanti al proprio pubblico si gioca le residue chance di andare ai playoff.

  • BODØ/GLIMT-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bodø/Glimt-Juventus

    • Data: martedì 25 novembre 2025

    • Orario: 21.00

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI BODØ/GLIMT-JUVENTUS

    BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceicao, Miretti; Openda. All. Spalletti

  • ORARIO BODØ/GLIMT-JUVENTUS

    Bodø/Glimt-Juventus si giocherà martedì 25 novembre 2025 all'Aspmyra Stadion di Bodø. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE BODØ/GLIMT-JUVENTUS IN TV

    Bodø/Glimt-Juventus si potrà vedere in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

  • BODØ/GLIMT-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

    Il match Bodø/Glimt-Juventus si potrà seguire in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW, per il quale sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • Sky: Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Bodø/Glimt-Juventus sarà necessario collegarsi al sito di GOAL e seguire la diretta testuale del match.

