Bodø/Glimt-Juventus dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus fa visita al Bodø/Glimt nella quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26.

I bianconeri devono necessariamente centrare la prima vittoria in questa edizione della massima rassegna continentale per non compromettere ulteriormente il proprio percorso in Europa. Dopo i primi quattro turni, infatti, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha conquistato appena tre punti, frutto di tre pareggi e di una sconfitta.

Dopo il pirotecnico 4-4 in rimonta contro il Borussia Dortmund al debutto, con la Juve che ha acciuffato il pari soltanto al 96’, è poi arrivato il pareggio-beffa per 2-2 contro il Villarreal, griffato proprio al novantesimo dall’ex di turno Renato Veiga. A seguire si è concretizzata l’unica sconfitta, sin qui, maturata in maniera più che onorevole al Bernabeu contro il Real Madrid, quando sulla panchina della Juve c’era ancora Igor Tudor. L’esordio in Champions con Spalletti allenatore, invece, risale allo scorso 4 novembre, con la formazione bianconera che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro lo Sporting.

Il Bodø/Glimt, invece, di punti ne ha raccolti 2, ossia uno in meno della Juve, e davanti al proprio pubblico si gioca le residue chance di andare ai playoff.