Bodo/Glimt-Inter 3-1, pagelle e tabellino: Hauge straripante, Hogh imprendibile, Esposito cinico, Lautaro fantasma, Barella spento

L'Inter prova subito a dettare l'andatura ma il Bodo contiene senza grossi patemi e alza i giri del motore con il passare dei minuti. La formazione norvegese mostra grande compattezza e capacità di attaccare gli spazi e al 20' trova la combinazione vincente per stappare il match: azione tutta di prima da parte dei padroni di casa con Hogh che, di tacco, rifinisce per Fet, poi bravo a superare Sommer con un destro imparabile.

Colpita, di fatto, alla prima occasione buona, la squadra di Chivu alza subito i giri del motore per provare a rimettersi sui binari: le prove generali per il pareggio le fa Darmian, la cui volée di destro timbra la base dal palo, ma allo scoccare della mezz'ora ci pensa ancora una volta Pio Esposito: cross dalla destra di Barella, rimpallo nel cuore dell'area di rigore e girata vincente del classe 2005 che rimette tutto in parità, nonostante un prolungato check del VAR per un presunto controllo col braccio.

Nella seconda frazione di gioco l'Inter parte col piede pigiato sull'acceleratore e in avvio sfiora subito il raddoppio con la punizione di Carlos Augusto: Haikin si lascia scappare il pallone ma poi lo recupera in extremis. Si tratta però di uno squillo puramente illusorio perché all'imbocco dell'ultima mezz'ora, il Bodo/Glimt cambia letteralmente marcia: al 62' Hogh capitalizza un errore in uscita della difesa dell'Inter e scarica verso l'ex Milan Hauge, il cui piazzato trafigge Sommer e si infila sotto la traversa. Passano due minuti e arriva anche il colpo del definitivo ko: splendida imbucata di Fet per Blomberg che, a tu per tu con Sommer, scarica lateralmente propiziando il comodo tap-in di Hogh che fa calare il sipario. Tra sei giorni, a San Siro, l'Inter dovrà vincere con tre goal di scarto per accedere agli ottavi di finale.