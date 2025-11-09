Boca Juniors-River Plate dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Sportitalia o Solocalcio? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Argentina si ferma per il Superclasico: il Boca Juniors e il River Plate si sfidano nella quindicesima e penultima giornata della stagione regolare, in attesa della disputa dei playoff che porteranno verso la contesa del titolo.
Il Boca, che in panchina ha a interim Claudio Ubeda dopo la morte di Miguel Angel Russo, è in pienissima corsa per chiudere in vetta il gruppo A; non ha invece più chances di arrivare primo nel gruppo B il River Plate, comunque certo di un posto nei playoff.
Quando si gioca e dove si potrà vedere Boca Juniors-River Plate? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita, ma anche sulle formazioni che scenderanno in campo.