Stefano Silvestri

Boca Juniors-River Plate dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Sportitalia o Solocalcio? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tempo di Superclasico in Argentina: Boca Juniors e River Plate si sfidano per la quindicesima e penultima giornata della stagione regolare. Dove vedere la partita e le formazioni.

L'Argentina si ferma per il Superclasico: il Boca Juniors e il River Plate si sfidano nella quindicesima e penultima giornata della stagione regolare, in attesa della disputa dei playoff che porteranno verso la contesa del titolo.

Il Boca, che in panchina ha a interim Claudio Ubeda dopo la morte di Miguel Angel Russo, è in pienissima corsa per chiudere in vetta il gruppo A; non ha invece più chances di arrivare primo nel gruppo B il River Plate, comunque certo di un posto nei playoff.

Quando si gioca e dove si potrà vedere Boca Juniors-River Plate? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita, ma anche sulle formazioni che scenderanno in campo.

  • BOCA JUNIORS-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Boca Juniors-River Plate
    • Data: domenica 9 novembre 2025
    • Orario: 20.30 italiane
    • Canale TV: Solocalcio e Como TV
    • Streaming: Solocalcio e Como TV
  • FORMAZIONI UFFICIALI BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

    BOCA JUNIORS (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Costa, Di Lollo, Blanco; Delgado, Paredes, Zeballos, Palacios; Merentiel, Gimenez. All. Ubeda

    RIVER PLATE (5-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Rivero, Acuna;Castano, Portillo, Meza; Driussi, Salas. All. Gallardo

  • ORARIO BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

    Boca Juniors-River Plate si giocherà alla Bombonera di Buenos Aires nella serata di domenica 9 novembre 2025: il calcio d'inizio del Superclasico sarà alle ore 20.30 italiane, ovvero le 16.30 orario locale.

  • DOVE VEDERE BOCA JUNIORS-RIVER PLATE IN TV

    Boca Juniors-River Plate sarà visibile in diretta tv sia su Solocalcio che su Como TV, in entrambi i casi gratuitamente: per vedere la partita si dovrà scaricare l'app di una delle due piattaforme su un moderno televisore compatibile con il servizio.

  • BOCA JUNIORS-RIVER PLATE IN DIRETTA STREAMING

    Essendo trasmessa in streaming, Boca Juniors-River Plate sarà visibile su Solocalcio oppure su Como TV - sempre gratuitamente - anche scaricando l'app di una delle due piattaforme anche su un qualsiasi dispositivo mobile, dal pc al cellulare passando per il tablet.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire l'andamento di Boca Juniors-River Plate anche grazie al LIVE di GOAL, con gli aggiornamenti sui momenti salienti del Superclasico.

