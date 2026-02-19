Board of Peace, non solo capi di stato e ministri: anche Infantino presente a Washington

Nella giornata del 19 febbraio, Trump ha parlato a Washington inaugurando il Board of Peace, il Consiglio della pace:

"Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso" le parole del presidente in apertura. "Quello che stiamo facendo è molto semplice, pace. Si basa su una parola facile da dire, ma difficile da produrre: pace. L'obiettivo è garantire un futuro brillante a Gaza e a tutto il Medio Oriente. Alcuni Stati membri si sono impegnati a versare oltre 7 miliardi di dollari".

Il Guardian cita documenti del Board, in cui viene spiegato come l'amministrazione Usa di Trump pianifichi "la costruzione di una base militare" per 5.000 unità nel sud di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati".