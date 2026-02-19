Goal.com
Board of PeaceGetty Images
Francesco Schirru

Board of Peace, non solo capi di stato e ministri: anche Infantino presente a Washington

Il presidente della FIFA, che lo scorso dicembre ha consegnato un premio della pace a Trump, è stato invitato per la prima riunione.

Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, è presente alla prima riunione del Board of Peace organizzato a Washington, per Gaza. 

L'unione tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è nota da tempo, tanto che lo scorso dicembre il tycoon ha ricevuto un premio per la pace creato dalla stessa organizzazione calcistica mondiale.

Nel discorso di apertura di Board of Peace, Trump ha citato lo stesso Infantino ricordando come il Mondiale previsto il prossimo giugno abbia portato alla vendita "record di biglietti". Di scena non solo negli USA, ma anche in Canada e in Messico, la Coppa del Mondo ha però portato migliaia di persone ad attaccare duramente la FIFA per i prezzi esorbitanti dei tagliandi e per la poco trasparente selezione per l'acquisto degli stessi.

  • IL BOARD OF PEACE

    Nella giornata del 19 febbraio, Trump ha parlato a Washington inaugurando il Board of Peace, il Consiglio della pace:

    "Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso" le parole del presidente in apertura. "Quello che stiamo facendo è molto semplice, pace. Si basa su una parola facile da dire, ma difficile da produrre: pace. L'obiettivo è garantire un futuro brillante a Gaza e a tutto il Medio Oriente. Alcuni Stati membri si sono impegnati a versare oltre 7 miliardi di dollari".

    Il Guardian cita documenti del Board, in cui viene spiegato come l'amministrazione Usa di Trump pianifichi "la costruzione di una base militare" per 5.000 unità nel sud di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati".

  • CHI HA PARTECIPATO AL CONSIGLIO

    L'Italia, come osservatore è presente nel Board il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Dentro anche Romania, Ungheria, con lo stesso Orban in quel di Washington, e Bulgaria, che rispetto ai vicini ha inviato un rappresentante. 

    Anche la Repubblica Ceca ha partecipato con il proprio vice-premier, mentre Cipro ha inviato il suo capo della diplomazia. Dentro anche Slovacchia, Croazia, così come l'Olanda, la Finlandia e l'Austria. La Grecia partecipa con il proprio viceministro e la Polonia con il consigliere della presidenza della Repubblica. 

    Tra i paesi extra-europei l'Argentina e il Giappone.

