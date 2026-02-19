Board of Peace, non solo capi di stato e ministri: anche Infantino presente a Washington

Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, è presente alla prima riunione del Board of Peace organizzato a Washington, per Gaza.
L'unione tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è nota da tempo, tanto che lo scorso dicembre il tycoon ha ricevuto un premio per la pace creato dalla stessa organizzazione calcistica mondiale.
Nel discorso di apertura di Board of Peace, Trump ha citato lo stesso Infantino ricordando come il Mondiale previsto il prossimo giugno abbia portato alla vendita "record di biglietti". Di scena non solo negli USA, ma anche in Canada e in Messico, la Coppa del Mondo ha però portato migliaia di persone ad attaccare duramente la FIFA per i prezzi esorbitanti dei tagliandi e per la poco trasparente selezione per l'acquisto degli stessi.