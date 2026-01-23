Biraschi torna in Turchia: per lui terza avventura con la maglia del Fatih Karagumruk

Davide Biraschi riparte dunque da un calcio e da un club che già conosce alla perfezione.
Quella che si appresta ad iniziare, è infatti la sua terza avventura al Fatih Karagumruk.
Era approdato per la prima volta al club turco nel gennaio del 2022 per vivere un’esperienza di sei mesi in prestito.
Tornato al Genoa nell’estate dello stesso anno, dopo aver segnato il suo primo goal in Serie A, a settembre era tornato al Fatih Karagumruk questa volta a titolo definitivo.
Dopo due campionati scanditi anche da due goal segnati in 59 partite di Super Lig, nell’agosto del 2024 ha fatto ritorno in Italia per vestire la maglia del Frosinone in Serie B.
Ora una nuova avventura in prestito a Istanbul.