Davide Biraschi Fatih KaragumrukGetty
Leonardo Gualano

Biraschi torna in Turchia: per lui terza avventura con la maglia del Fatih Karagumruk

Davide Biraschi lascia il Frosinone e la Serie B per ripartire dalla Super Lig: lo fa per vivere un terzo atto della sua carriera al Fatih Karagumruk.

Tra i giocatori che si sono guadagnati un posto tra i protagonisti di questa sessione invernale di calciomercato, c’è anche Davide Biraschi.

Il difensore 31enne infatti, saluta il Frosinone e il calcio italiano, per iniziare una nuova avventura in Turchia.

Biraschi, per la terza volta in carriera, ripartirà dal Fatih Karagumruk.

  • IL COMUNICATO DEL FROSINONE

    A comunicare il buon esito della trattativa, è stato il Frosinone attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

    “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fatih Karagumruk per la cessione del calciatore Davide Biraschi. Il difensore, classe 1994, si trasferirà a titolo temporaneo”.

  • LA SUA TERZA AVVENTURA AL KARAGUMRUK

    Davide Biraschi riparte dunque da un calcio e da un club che già conosce alla perfezione.

    Quella che si appresta ad iniziare, è infatti la sua terza avventura al Fatih Karagumruk.

    Era approdato per la prima volta al club turco nel gennaio del 2022 per vivere un’esperienza di sei mesi in prestito.

    Tornato al Genoa nell’estate dello stesso anno, dopo aver segnato il suo primo goal in Serie A, a settembre era tornato al Fatih Karagumruk questa volta a titolo definitivo.

    Dopo due campionati scanditi anche da due goal segnati in 59 partite di Super Lig, nell’agosto del 2024 ha fatto ritorno in Italia per vestire la maglia del Frosinone in Serie B.

    Ora una nuova avventura in prestito a Istanbul.

  • DUE SOLE PRESENZE IN STAGIONE

    Biraschi torna in Turchia per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione nella quale ha trovato pochissimo spazio nel Frosinone. 

    Per lui infatti sono stati appena dieci i minuti totalizzati nel campionato di Serie B, suddivisi in due presenze.

  • L’ULTIMO POSTO IN SUPER LIG

    Biraschi lascia dunque la Serie B per ripartire dal massimo campionato turco, consapevole che torna in una squadra che fin qui ha fatto enorme fatica in stagione.

    Il Karagumruk infatti occupa attualmente l’ultimo posto in Super Lig, a -7 dalla zona salvezza ed è atteso da un match interno importantissimo con la Galatasaray che viceversa è primo in classifica. 

