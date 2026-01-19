Pubblicità
Pubblicità
Bijlow Genoa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Bijlow nuovo portiere del Genoa: chi è il prescelto dopo il mancato arrivo di Bento

Saltato Bento, il Genoa ha scelto Bijlow come nuovo portiere per il proseguo della stagione: l'estremo difensore è in arrivo in rossoblù.

Pubblicità

Saltato Bento, il Genoa ha virato su Justin Bijlow. Blitz della società rossoblù, che perso il portiere dell'Al-Nassr ha scelto di puntare su quello del Feyenoord per il proseguo della stagione 2025/2026. Secondo Sky Sport, infatti, il 27enne olandese è in arrivo in Serie A per ricoprire il ruolo di nuovo estremo difensore per Daniel De Rossi, tecnico dei liguri.

Rispetto a Bento, che avrebbe ricoperto il ruolo da titolare al Genoa, non è detto che Bijlow arrivi in rossoblù per essere il nuovo imprescindibile di De Rossi, ma bensì il vice di un Leali fin qui scelto come principale portiere. 188 cm, da sempre al Feyenoord, il classe 1998 ha perso il posto da titolare a Rotterdam, giocando appena una partita in questa stagione.

Nel corso delle ultime stagioni Bijlow ha subito diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo, tanto che da vecchio titolare è finito sempre più in panchina una volta tornato a disposizione. In passato considerato un prodigio, aveva attirato l'attenzione dell'Arsenal per la sua abilità con i piedi e nell'uno contro uno.

  • QUANTO È COSTATO BIJLOW

    Bijlow aveva firmato un rinnovo con il Feyenoord fino al 30 giugno 2026, ma lascerà la squadra a pochi mesi dalla naturale scadenza dell'accordo con il club della vita, l'unico con cui abbia militato dalle giovanili ad oggi.

    Come evidenzia Fabrizio Romano, per portarlo a Genova la società rossoblù pagherà un piccolo indennizzo da 200.000 euro, questo qualora la squadra ligure rimanga in Serie A. Il contratto sarà valido fino al 2029.

    Bijlow ha giocato 152 partite con il Feyenoord, conquistando cinque trofei.

    • Pubblicità

  • LEALI O BIJLOW?

    Leali potrebbe conservare il posto da titolare, considerando come Bijlow sia da tempo divenuto un portiere di riserva al Feyenoord, tanto da aver disputato solamente una partita in Coppa olandese da agosto ad oggi.

    Bijlow era considerato un imprescindibile della squadra, ma i tanti infortuni subiti hanno cambiato la sua storia nelle ultime annate.

    In mezzo alle continue voci di calciomercato e al possibile arrivo di un nuovo portiere, Leali ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite, subendo appena due goal nelle ultime quattro di Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI INFORTUNI DI BIJLOW

    Come già accennato, Bijlow è stato costretto a rimanere ai box molto spesso nelle ultime annate. Nella scorsa stagione, ad esempio, il portiere olandese ha saltato 24 partite per un infortunio al ginocchio, mentre in quella precedente 23 per un problema al polpaccio e una frattura al polso.

    Bijlow era rimasto fermo per una eguale frattura al polso anche nel 2022/2023, mentre nel 21/22 aveva saltato parecchie partite per un intervento al piede.

    Dal febbraio 2021 ad oggi, Bijlow ha saltato per infortunio praticamente 100 gare ufficiali del Feyenoord e dell'Olanda, rappresentativa con cui non gioca oramai dal 2023 (finalina Nations League contro l'Italia).

  • BIJLOW E I RIGORI

    Justin Bijlow è un para-rigori? Non proprio, considerando che durante la sua carriera è riuscito a non incassare appena 3 penalty su 31 totali fronteggiati.

    Bijlow ha subito tutti e 16 gli ultimi rigori calciati dagli avversari, tra cui tre su tre nella partita persa 4-1 contro il Wolfsberger in Europa League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Bologna crest
Bologna
BOL
0