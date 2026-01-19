Bijlow nuovo portiere del Genoa: chi è il prescelto dopo il mancato arrivo di Bento

Saltato Bento, il Genoa ha virato su Justin Bijlow. Blitz della società rossoblù, che perso il portiere dell'Al-Nassr ha scelto di puntare su quello del Feyenoord per il proseguo della stagione 2025/2026. Secondo Sky Sport, infatti, il 27enne olandese è in arrivo in Serie A per ricoprire il ruolo di nuovo estremo difensore per Daniel De Rossi, tecnico dei liguri.

Rispetto a Bento, che avrebbe ricoperto il ruolo da titolare al Genoa, non è detto che Bijlow arrivi in rossoblù per essere il nuovo imprescindibile di De Rossi, ma bensì il vice di un Leali fin qui scelto come principale portiere. 188 cm, da sempre al Feyenoord, il classe 1998 ha perso il posto da titolare a Rotterdam, giocando appena una partita in questa stagione.

Nel corso delle ultime stagioni Bijlow ha subito diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo, tanto che da vecchio titolare è finito sempre più in panchina una volta tornato a disposizione. In passato considerato un prodigio, aveva attirato l'attenzione dell'Arsenal per la sua abilità con i piedi e nell'uno contro uno.