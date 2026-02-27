Biglietti Roma-Bologna di Europa League: quando escono? Quanto costano? Data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Centottanta minuti - o magari di più, al netto di supplementari e rigori - per decidere chi volerà ai quarti.
Roma e Bologna sono state accoppiate dall'urna di Nyon in un crudelissimo sorteggio degli ottavi di Europa League, che costringerà giallorossi ed emiliani a salutare il torneo escludendosi in un duello tutto italiano.
Ecco cosa c'è da sapere sulla partita di ritorno, in programma giovedì 19 marzo allo stadio Olimpico, relativamente alla vendita dei biglietti di Roma-Bologna: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto.