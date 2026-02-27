Goal.com
Claudio D'Amato

Biglietti Roma-Bologna di Europa League: quando escono? Quanto costano? Data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Tutto sui biglietti di Roma-Bologna, derby italiano valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2025/2026.

Centottanta minuti - o magari di più, al netto di supplementari e rigori - per decidere chi volerà ai quarti.

Roma e Bologna sono state accoppiate dall'urna di Nyon in un crudelissimo sorteggio degli ottavi di Europa League, che costringerà giallorossi ed emiliani a salutare il torneo escludendosi in un duello tutto italiano.

Ecco cosa c'è da sapere sulla partita di ritorno, in programma giovedì 19 marzo allo stadio Olimpico, relativamente alla vendita dei biglietti di Roma-Bologna: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto.

  • BIGLIETTI ROMA-BOLOGNA DI EUROPA LEAGUE: QUANDO ESCONO?

    Il sorteggio di Nyon si è appena concluso, ragion per cui le info sui biglietti di Roma-Bologna non sono ancora state rese note.

  • BIGLIETTI ROMA-BOLOGNA DI EUROPA LEAGUE: I PREZZI

    Con notizie certe sulla vendita dei tagliandi per Roma-Bologna di Europa League, si conosceranno anche i prezzi dei biglietti suddivisi per settore.

  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI ROMA-BOLOGNA

    I biglietti di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League, si potranno acquistare su Viagogo.

0