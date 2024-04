Biglietti Roma-Bayer Leverkusen: quando escono, prezzo, disponibilità e tutte le informazioni utili

La Roma gioca la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che ha appena conquistato la Bundesliga: come acquistare i biglietti?

Superato il Milan, la Roma gioca la propria terza semifinale europea di fila. I giallorossi, eliminato il team di Pioli, sfidano il Bayer Leverkusen Campione di Germania in carica, capace di interrompere l'era del Bayern Monaco.

La Roma se la vedrà contro la favorita, attuale, per l'Europa League, decisa però a vendicare la scorsa annata che ha visto i giallorossi venire sconfitti ai rigori dal Siviglia. Si tratta della stessa doppia sfida dello scorso anno, anche nel 2022/2023 in semifinale.

Grande attesa per Roma-Bayer Leverkusen, che di disputerà come andata delle semifinali; al ritorno, invece, la squadra di De Rossi giocherà per la finale in terra tedesca.