Biglietti Padova-Catania: quando escono, prezzo, disponibilità e tutte le informazioni utili

La finale di Coppa Italia Serie C si gioca tra Padova e Catania: primo match, d'andata, previsto in Veneto a fine marzo.

Padova-Catania è la finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Dopo aver eliminato rispettivamente Lucchese e Rimini, le due squadre si confronteranno per vincere il trofeo e qualificarsi alle fasi finali dei playoff saltando così tutti i turni preliminari.

La Coppa Italia di Serie C si gioca in match di andata e ritorno, con il Padova a giocare in casa la sfida del 19 marzo 2024 e il Catania a disputare il ritorno tra le mura amiche (campi decisi al momento del sorteggio).

Grande attesa ora per Padova-Rimini, ma come si può vedere la partita all'Euganeo? Le info sui biglietti della finale d'andata.