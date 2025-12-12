Pubblicità
Pubblicità
FBL-WC-2026-SCHEDULEAFP
Francesco Schirru

Mondiale per ricchi: la finale 2026 costa dai 3.500 euro in su, ma i prezzi sono lievitati anche per le partite iniziali

In fase di candidatura vennero promessi biglietti a partire da 17 euro, dunque la FIFA aveva annunciato negli scorsi mesi costi a partire da 51: la realtà è ben diversa, i costi minimi sono di 180 euro.

Pubblicità

La Football Supporters Europe, un'associazione di tifosi, ha descritto i prezzi per i biglietti dei Mondiali come "un'estorsione" che non ha alcun rispetto per i fans e il loro contibuto. A meno che la FIFA non decida di accogliere le richieste per abbassare il costo dei tagliandi, il torneo 2026 sarà semplicemente a disposizione delle fasce più ricche della popolazione.

I prezzi dinamici voluti dalla FIFA per l'edizione 2026 hanno portato a ciò che molti tifosi temevano: il costo per acquistare i biglietti del torneo centro-nord americano è ormai fuori controllo, tanto che per assistere alla finalissima di New York servirà un minimo di 3.500 euro per i posti peggiori e un massimo di 7.400 per quelli che offrono una migliore visuale all'interno del MetLife stadium.

Sono triplicati, inoltre, i costi per acquistare i biglietti delle prime partite: i match dei gironi vanno infatti dai 180 ai 700 euro, decisamente di più rispetto a quei 51 sbandierati dalla FIFA ed ora ben diversi. 

Non c'è traccia, inoltre, dei biglietti a 17 euro che l'organizzazione nord-americana aveva promesso in sede di candidatura: per guardare dal vivo un match del Mondiale servirà spendere di fatto dieci volte di più.

  • CHIESTO LO STOP ALLA VENDITA

    L'associazione FSE ha chiesto alla Fifa di bloccare immediatamente la vendita dei biglietti:

    "Fino a quando non verrà trovata una soluzione che rispetti la tradizione, l'universalità e il significato culturale della Coppa del Mondo".

    L'11 dicembre la FIFA ha fatto partire la terza fase di vendita dei biglietti, in cui i tifosi possono acquistare partite specifiche. Nelle due precedenti, infatti, l'acquisto dei tagliandi non permetteva la scelta di un match preciso.

    Per acquistare i biglietti non è possibile recarsi direttamente sul sito della FIFA, ma in virtù dell'alta richiesta (nonostante i costi) è necessario vincere il sorteggio a cui partecipano tutti gli utenti che vorrebbero partecipare al Mondiale del prossimo anno.

    I tifosi possono fare domanda per i biglietti fino a un massimo di 4 a partita e un totale di 40 per tutto il Mondiale.

    • Pubblicità

  • I COSTI DINAMICI

    La FIFA, che non aveva mai utilizzato i “prezzi variabili” prima della Coppa del Mondo per club vinta la scorsa estate dal Chelsae, ha difeso la sua adozione come allineamento con gli standard americani e canadesi. 

    La sua strategia è simile a quella ampiamente utilizzata dalle franchigie sportive nordamericane, per cui i prezzi sono adeguati per capitalizzare sulla domanda sempre più alta o per riempire i posti nel caso di domanda debole.

    "Ccome organizzazione senza scopo di lucro, le entrate che la FIFA genera dalla Coppa del Mondo vengono reinvestite per alimentare la crescita del calcio in tutte le 211 associazioni membri" fa sapere l'organizzazione di Infantino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSTI FERMI. FINO A GENNAIO

    Il costo per i biglietti del Mondiale è quello definitivo? Assolutamente no, considerando che potrebbe aumentare sensibilmente a gennaio.

    I nuovi prezzi rimarranno fermi da qui al 13 gennaio, in una nuova finestra in cui i tifosi possono attualmente richiedere i biglietti. 

    La FIFA selezionerà a caso alcuni candidati iscritti al sorteggio, addebiterà loro il prezzo elencato e assegnerà loro i biglietti richiesti.

    Nelle prime fasi di vendita sono stati venduti 2 milioni di biglietti, quasi tutti per partite da definire in virtù di un sorteggio andato in scena solamente qualche giorno fa.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0