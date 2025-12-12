Mondiale per ricchi: la finale 2026 costa dai 3.500 euro in su, ma i prezzi sono lievitati anche per le partite iniziali

La Football Supporters Europe, un'associazione di tifosi, ha descritto i prezzi per i biglietti dei Mondiali come "un'estorsione" che non ha alcun rispetto per i fans e il loro contibuto. A meno che la FIFA non decida di accogliere le richieste per abbassare il costo dei tagliandi, il torneo 2026 sarà semplicemente a disposizione delle fasce più ricche della popolazione.

I prezzi dinamici voluti dalla FIFA per l'edizione 2026 hanno portato a ciò che molti tifosi temevano: il costo per acquistare i biglietti del torneo centro-nord americano è ormai fuori controllo, tanto che per assistere alla finalissima di New York servirà un minimo di 3.500 euro per i posti peggiori e un massimo di 7.400 per quelli che offrono una migliore visuale all'interno del MetLife stadium.

Sono triplicati, inoltre, i costi per acquistare i biglietti delle prime partite: i match dei gironi vanno infatti dai 180 ai 700 euro, decisamente di più rispetto a quei 51 sbandierati dalla FIFA ed ora ben diversi.

Non c'è traccia, inoltre, dei biglietti a 17 euro che l'organizzazione nord-americana aveva promesso in sede di candidatura: per guardare dal vivo un match del Mondiale servirà spendere di fatto dieci volte di più.