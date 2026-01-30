Biglietti Juventus-Galatasaray dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarli

L'urna di Nyon, sede del sorteggio, ha svelato il nome dell'avversaria della Juventus ai Playoff della Champions League 2025/2026.
Per conquistare un posto agli ottavi di finale i bianconeri dovranno vedersela contro il Galatasaray, in una doppia sfida caratterizzata da andata e ritorno con qualificazione che si deciderà dunque nell'arco dei 180 minuti.
Di seguito tutte le info sui biglietti di Juve-Galatasaray, partita di ritorno valida per gli spareggi Champions prevista il 24 o 25 febbraio: la data d'uscita, quanto costano e le modalità d'acquisto.