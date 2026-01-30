Goal.com
Claudio D'Amato

Biglietti Juventus-Galatasaray dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarli

Tutte le info sui biglietti di Juventus-Galatasaray, ritorno degli spareggi utili ad approdare agli ottavi della Champions League 2025/2026: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto.

L'urna di Nyon, sede del sorteggio, ha svelato il nome dell'avversaria della Juventus ai Playoff della Champions League 2025/2026.

Per conquistare un posto agli ottavi di finale i bianconeri dovranno vedersela contro il Galatasaray, in una doppia sfida caratterizzata da andata e ritorno con qualificazione che si deciderà dunque nell'arco dei 180 minuti.

Di seguito tutte le info sui biglietti di Juve-Galatasaray, partita di ritorno valida per gli spareggi Champions prevista il 24 o 25 febbraio: la data d'uscita, quanto costano e le modalità d'acquisto.

  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI JUVENTUS-GALATASARAY? LA DATA D'USCITA

    Al momento, essendo appena andato in archivio il sorteggio, non è stato ancora reso noto quand'è che usciranno i biglietti di Juventus-Galatasaray né le fasi di vendita: a comunicarlo, tramite i propri canali, come di consueto sarà la società piemontese.

  • PREZZI BIGLIETTI JUVE-GALATASARAY

    Una volta svelata la data d'uscita dei tagliandi, saranno ufficiali anche i prezzi - settore per settore - dei biglietti utili ad assistere al Playoff di ritorno tra Juve e Galatasaray.

  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI JUVENTUS-GALATASARAY

    I biglietti del Playoff di Champions League Juve-Galatasaray saranno disponibili e potranno essere acquistati su Viagogo.

