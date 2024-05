Biglietti Italia-Turchia: costo, dove acquistarli e disponibilità su Vivaticket per la partita del 4 giugno

Italia e Turchia si sfidano nella prima amichevole di giugno, a Bologna: tutte le info sui biglietti per vedere la partita al Dall'Ara.

A pochi giorni dall'inizio di Euro 2024, l'Italia affronta la Turchia in amichevole a Bologna. Al Dall'Ara la squadra di Spalletti scende in campo per la prima delle due gare pre-torneo in Germania.

Martedì 4 giugno 2024, alle 21:00, l'Italia riceve la Turchia di Montella, anch'essa qualificata al prossimo torneo tedesco e decisa a mettersi in mostra dopo aver facilmente raggiunto l'Europeo.

Grande attesa a Bologna per vedere Italia-Turchia e Dall'Ara pronto a ricevere gli azzurri.