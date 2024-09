Biglietti Italia-Israele, Nations league a Udine il 14 ottobre: quando escono, costi e dove comprarli

A ottobre l'Italia di calcio scende in campo contro Israele per la quarta partita di Nations League: tutte le info sui biglietti.

Due vittorie su due e ottime sensazioni in vista del futuro. L'Italia è ripartita al meglio dopo la brutta figura agli Europei, battendo la Francia in terra transalpina e Israele a Budapest. Ora è tempo delle prime partite casalinga di Nations League, contro lo stesso team israeliano.

A Udine, che ha negato il patrocinio della sfida in virtù di quanto sta accadendo a Gaza nell'ultimo anno e non solo, l'Italia scende in campo per il quarto match di Nations League, così da provare a tenere la testa della classifica ed avvicinarsi alla fase finale del torneo.

Italia-Israele a Udine è dunque a porte aperte, dopo che il match a Budapest era stato disputato con pochi tifosi, secondo il governo ungherese, per garantire la sicurezza dopo aver ospitato la Nazionale medio-orientale nelle prime gare di Nations League.