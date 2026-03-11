Biglietti Inter-Roma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Pasqua in campo per Inter e Roma, impegnate in uno dei big match del 31° turno della Serie A 2025/26.
I nerazzurri vogliono consolidare il primato in classifica per ipotecare lo Scudetto numero 21, i giallorossi sono impelagati nella lotta per il quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Roma, in programma domenica 5 aprile 2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano: calcio d'inizio alle ore 20:45.