Roma Inter Ziolkowski EspositoGetty
Vittorio Rotondaro

Biglietti Inter-Roma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Tutte le info sui biglietti di Inter-Roma, match della trentunesima giornata di Serie A: quando escono, prezzi e modalità di acquisto.

Pasqua in campo per Inter e Roma, impegnate in uno dei big match del 31° turno della Serie A 2025/26.

I nerazzurri vogliono consolidare il primato in classifica per ipotecare lo Scudetto numero 21, i giallorossi sono impelagati nella lotta per il quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Roma, in programma domenica 5 aprile 2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Biglietti Inter-Roma disponibili quiAcquista i biglietti

  • BIGLIETTI INTER-ROMA: QUANDO ESCONO?

    I biglietti di Inter-Roma, come si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro, sono in vendita dal 4 marzo.

    FASE 1 - ABBONATI FULL

    Dalle ore 12:00 del 4 marzo a mezzanotte dello stesso giorno

    FASE 2 - ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS

    Dalle ore 12:00 del 5 marzo a mezzanotte dello stesso giorno

    FASE 3 - ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE

    Dalle ore 12:00 dell'8 marzo a mezzanotte dello stesso giorno

    FASE 4 - LOYALTY INTERISTA

    Dalle 12:00 del 9 marzo a mezzanotte dello stesso giorno

    FASE 5 - BPER MASTERCARD E VENDITA LIBERA

    Dalle 10:00 del 10 marzo vendita riservata ai titolari di carte BPER Mastercard

    Dalle 17:00 vendita libera per tutti

  • BIGLIETTI INTER-ROMA: MODALITÀ DI ACQUISTO

    Per accedere alle fasi di vendita anticipata è necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it.

  • PREZZI BIGLIETTI INTER-ROMA: QUANTO COSTANO?

    Si va dai 30 euro del secondo anello verde (offerta riservata agli Under 30) ai 260 euro della Poltroncina Rossa P-R (intero Plus).

  • BIGLIETTI SETTORE OSPITI INTER-ROMA

    I residenti nella regione Lazio possono acquistare solo se in possesso di tessera Siamo Noi o tessera Inter Club. 

  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI INTER-ROMA

    I biglietti di Inter-Roma sono disponibili sul sito ufficiale del club nerazzurro, l'Inter Store Castello, i punti vendita Vivaticket e Viagogo.

0