Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP
Claudio D'Amato

Biglietti Inter-Bodo/Glimt dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarli

Tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Inter-Bodo/Glimt, match di ritorno degli spareggi Champions: la data d'uscita, i prezzi e le modalità d'acquisto.

L'Inter, dopo aver accarezzato gli ottavi della Champions League 2025/2026 diretti, dovrà guadagnarseli attraverso i Playoff.

Il sorteggio di Nyon ha riservato ai nerazzurri il Bodo/Glimt, con un doppio confronto spalmato su andata e ritorno (a San Siro) che decreterà le sorti del cammino europeo stagionale della squadra di Cristian Chivu.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Inter-Bodo/Glimt, in programma il 24 o 25 febbraio: quando escono, quanto costano, dove e come acquistarli.

Acquista i biglietti delle partite dell'InterAcquista i biglietti su Viagogo

  • BIGLIETTI INTER-BODO/GLIMT: QUANDO ESCONO? LA DATA

    Non appena l'Inter renderà nota la procedura e la data, si conoscerà in via ufficiale quand'è che usciranno i biglietti dello spareggio di ritorno contro il Bodo/Glimt.

  • PREZZI BIGLIETTI INTER-BODO/GLIMT: QUANTO COSTANO SETTORE PER SETTORE

    Dopo aver svelato la data d'uscita dei ticket, saranno svelati anche i prezzi dei biglietti del Playoff tra l'Inter e il Bodo/Glimt con le relative fasi di vendita.

  • DOVE E COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DI INTER-BODO/GLIMT

    I biglietti di Inter-Bodo/Glimt, partita valevole per i Playoff di Champions, si potranno comprare su Viagogo seguendo la procedura d'acquisto.

