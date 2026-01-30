Biglietti Inter-Bodo/Glimt dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarli

L'Inter, dopo aver accarezzato gli ottavi della Champions League 2025/2026 diretti, dovrà guadagnarseli attraverso i Playoff.
Il sorteggio di Nyon ha riservato ai nerazzurri il Bodo/Glimt, con un doppio confronto spalmato su andata e ritorno (a San Siro) che decreterà le sorti del cammino europeo stagionale della squadra di Cristian Chivu.
Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Inter-Bodo/Glimt, in programma il 24 o 25 febbraio: quando escono, quanto costano, dove e come acquistarli.