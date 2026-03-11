Goal.com
Inter Fiorentina Serie AGetty Images
Claudio D'Amato

Biglietti Fiorentina-Inter: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Fiorentina-Inter, partita della trentesima giornata di Serie A: quando escono, quanto costano e le modalità d'acquisto.

Un testacoda di queste proporzioni, ad inizio stagione, nessuno poteva immaginarselo.

Invece la stagione della Fiorentina, in piena lotta per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso, porta i viola a guardare l'Inter da una distanza siderale e con obiettivi totalmente sconvolti da un campionato da dimenticare.

Al Franchi arriva la capolista, chiamata a consolidare il primo posto ed avvicinarsi a grandi passi verso uno Scudetto che vede i nerazzurri in pole per aggiudicarselo.

Tutto sui biglietti di Fiorentina-Inter, match della trentesima giornata di Serie A in programma domenica 22 marzo alle 20:45: quando escono, i prezzi, come e dove comprarli.

Biglietti Fiorentina-Inter disponibili quiAcquista i biglietti

  • BIGLIETTI FIORENTINA-INTER: QUANDO ESCONO?

    I biglietti di Fiorentina-Inter, come si legge sul sito ufficiale del club viola, sono in vendita da martedì 10 marzo.

    FASE 1 – INVIOLA PREMIUM CARD

    Dal 10/03/2026 ore 12:00 fino alle 14:59 del 16/03/2026.

    FASE 2 – VENDITA GENERALE

    Dal 16/03/2026 ore 15:00 fino alle 23:59 del giorno prima della gara

    FASE 3 – MATCHDAY

    Dal 22/03/2026 ore 00:00 fino al termine della gara

  • MODALITÀ D'ACQUISTO BIGLIETTI FIORENTINA-INTER

    Acquisto biglietti settori locali

        FASE 1 – INVIOLA PREMIUM CARD

    Obbligo InViola Premium Card (tariffa PROMO GEN VIOLA) per ogni titolare di biglietto (eccetto gli Under 14) in tutti i settori, escluso Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

    INTERO in Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

    Per i residenti nella regione Toscana ed i cittadini stranieri residenti all’estero: possibilità di acquistare già i biglietti, senza obbligo di tessera, in tutti i settori locali (esclusa la Curva Ferrovia, acquistabile dalle 10:00 del 20/03/2026) solo presso FIORENTINAPOINT

    Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.it

        FASE 2 – VENDITA GENERALE

    INTERO e PROMO GEN VIOLA disponibili in tutti i settori locali.

    INTERO in Curva Ferrovia attivo, previa disponibilità di posti, dalle ore 10:00 del 20/03/2026 presso FIORENTINAPOINT solo per i residenti nella regione Toscana ed i cittadini stranieri residenti all’estero

    Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.it

        FASE 3 – MATCHDAY

    INTERO MATCHDAY fino alle fine della gara.

    Obbligo InViola Premium Card in Curva Ferrovia, eccetto al FIORENTINAPOINT per i soli residenti nella regione Toscana e cittadini stranieri residenti all’estero.

  • BIGLIETTI SETTORE OSPITI FIORENTINA-INTER

    A seguito delle Misure Organizzative adottate per la partita e del Provvedimento del Ministro dell’Interno del 3 Febbraio 2026, si dispone quanto segue:

    Settore Ospiti

        La vendita dei biglietti del settore Ospiti non verrà avviata.

    Residenti Regione Lombardia

        Divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti nella Regione Lombardia.

  • PREZZI BIGLIETTI FIORENTINA-INTER: QUANTO COSTANO?

    Al prezzo del biglietto (per le tariffe superiori ad € 5) verrà applicato un diritto di prevendita;

    Le tariffe potranno subire variazioni e/o potranno essere attivate nuove tariffe;

    I prezzi presenti in fase d'acquisto sono da intendersi ufficiali anche se diversi dal seguente elenco.

    Tribuna Vip (TVA-TVB)

    • Promo Gen Viola: €272
    • Intero: €320
    • Ridotto Under 14: €224
    • Intero Matchday: €368
    • Ridotto Under 14 Matchday: €224

    Tribuna D’Onore (TOA-TOB)

    • Pomo Gen Viola: €221
    • Intero: €260
    • Ridotto Under 14: €182
    • Intero Matchday: €299
    • Ridotto Under 14 Matchday: €182

    Poltronissima (PLA-PLB)

    • Promo Gen Viola: €128
    • Intero: €150
    • Ridotto Under 14: €105
    • Intero Matchday: €173
    • Ridotto Under 14 Matchday: €105

    Tribuna Laterale (TLB)

    • Promo Gen Viola: €71
    • Intero: €84
    • Ridotto Under 14: €59
    • Intero Matchday: €97
    • Ridotto Under 14 Matchday: €59

    Tribuna Esterna (TEB)

    • Promo Gen Viola: €53
    • Intero: €62
    • Ridotto Under 14: €43
    • Intero Matchday: €71
    • Ridotto Under 14 Matchday: €43

    Parterre Tribuna Centrale (PT 4-5-6)

    • Promo Gen Viola: €98
    • Intero: €115
    • Ridotto Under 14: €81
    • Intero Matchday: €132
    • Ridotto Under 14 Matchday: €81

    Parterre Tribuna (PT 3-7)

    • Promo Gen Viola: €90
    • Intero: €106
    • Ridotto Under 14: €74
    • Intero Matchday: €122
    • Ridotto Under 14 Matchday: €74

    Parterre Tribuna Laterale (PT 2-8-9)

    • Promo Gen Viola: €67
    • Intero: €79
    • Ridotto Under 14: €55
    • Intero Matchday: €91
    • Ridotto Under 14 Matchday: €55

    Maratona Centrale (MAC-MAD)

    • Promo Gen Viola: €67
    • Intero: €79
    • Ridotto Under 14: €55
    • Intero Matchday: €91
    • Ridotto Under 14 Matchday: €55

    Distinti di Maratona (MAE)

    • Promo Gen Viola: €65
    • Intero: €76
    • Ridotto Under 14: €53
    • Intero Matchday: €87
    • Ridotto Under 14 Matchday: €53

    Maratona (MAF)

    • Promo Gen Viola: €55
    • Intero: €65
    • Ridotto Under 14: €46
    • *Intero Matchday: €75
    • Ridotto Under 14 Matchday: €46

    Maratona Laterale (MAL2)

    • Promo Gen Viola: €55
    • Intero: €65
    • Ridotto Under 14: €46
    • Intero Matchday: €75
    • Ridotto Under 14 Matchday: €46

    Parterre Maratona Coperto (PMC 3-4-5)

    • Promo Gen Viola: €98
    • Intero: €115
    • Ridotto Under 14: €81
    • Intero Matchday: €132
    • Ridotto Under 14 Matchday: €81

    Parterre Maratona Scoperto (PM 3-4-5-6)

    • Promo Gen Viola: €70
    • Intero: €82
    • Ridotto Under 14: €57
    • Intero Matchday: €94
    • Ridotto Under 14 Matchday: €57

    Curva Ferrovia (da S01 a S10)

    • Promo Gen Viola: €28
    • Intero: €40*
    • Ridotto Under 14: €24
    • Intero Matchday: €46
    • Ridotto Under 14 Matchday: €24

    Curva Esterna (Settore Ospiti): 

    • ND
  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI FIORENTINA-INTER

    I biglietti di Fiorentina-Inter sono disponibili su ACFFIORENTINA.COM, presso la biglietteria ufficiale FIORENTINAPOINT e i Punti vendita VIVATICKET e possono essere acquistati su Viagogo.

