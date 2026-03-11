Biglietti Fiorentina-Inter: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Un testacoda di queste proporzioni, ad inizio stagione, nessuno poteva immaginarselo.
Invece la stagione della Fiorentina, in piena lotta per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso, porta i viola a guardare l'Inter da una distanza siderale e con obiettivi totalmente sconvolti da un campionato da dimenticare.
Al Franchi arriva la capolista, chiamata a consolidare il primo posto ed avvicinarsi a grandi passi verso uno Scudetto che vede i nerazzurri in pole per aggiudicarselo.
Tutto sui biglietti di Fiorentina-Inter, match della trentesima giornata di Serie A in programma domenica 22 marzo alle 20:45: quando escono, i prezzi, come e dove comprarli.