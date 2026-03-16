Biglietti finale Europa League 2026: prezzi, date e come comprarli

La finale di Europa League, così come quelle di Champions e Conference League, si avvicina sempre più. E oggi l'UEFA ha annunciato i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per tutti coloro che vorranno essere presenti allo stadio.

La gara che mette in palio il secondo trofeo europeo più importante a livello di club si giocherà nella serata di mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia, con calcio d'inizio alle 21.

Ecco dunque tutto quel che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la finale di Europa League, con tanto di prezzi.