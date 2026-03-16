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europa league trophyGetty Images
Stefano Silvestri

Biglietti finale Europa League 2026: prezzi, date e come comprarli

La UEFA ha annunciato prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Europa League 2025/26, in programma il prossimo 20 maggio al Besiktas Park di Istanbul.

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La finale di Europa League, così come quelle di Champions e Conference League, si avvicina sempre più. E oggi l'UEFA ha annunciato i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per tutti coloro che vorranno essere presenti allo stadio.

La gara che mette in palio il secondo trofeo europeo più importante a livello di club si giocherà nella serata di mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia, con calcio d'inizio alle 21.

Ecco dunque tutto quel che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la finale di Europa League, con tanto di prezzi.

  • FINALE EUROPA LEAGUE 2026, I PREZZI DEI BIGLIETTI

    Questi sono i prezzi dei biglietti:

    • Fans First (riservata ai tifosi tramite le quote assegnate ai finalisti): €40
    • Categoria 3: €65
    • Categoria 2: €160
    • Categoria 1: €240

    I biglietti per persone con disabilità costano €40. Tutti i biglietti hanno il prezzo più basso e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore su richiesta.

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  • QUANTI BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI

    Come annunciato dall'UEFA, "dei 37.500 biglietti disponibili, 27.500 sono acquistabili direttamente dai tifosi e dal pubblico in generale. Ogni finalista può ricevere fino a 11.000 biglietti, mentre i restanti vengono venduti in tutto il mondo direttamente tramite UEFA.com/tickets. I candidati selezionati possono acquistare fino a due biglietti".

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  • QUANDO SARANNO DISPONIBILI I BIGLIETTI

    I biglietti per la finale di Europa League, che come detto andrà in scena mercoledì 20 maggio, sono disponibili a partire da oggi, lunedì 16 marzo. La vendita generale dei tagliandi, anche per quanto riguarda le finali di Champions League e di Conference League, sarà effettuata fino alle ore 11 di venerdì 20 marzo, due mesi prima della disputa della partita.

  • DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

    I biglietti per la finale di Europa League 2025/2026, partita che potrebbe vedere in campo un'italiana tra Roma e Bologna, sono acquistabili esclusivamente sul sito dell'UEFA alla sezione Biglietti (UEFA.com/tickets).

    "Come negli anni precedenti - sottolinea l'UEFA - i tifosi delle squadre partecipanti e il pubblico in generale riceveranno la maggior parte dei biglietti. I biglietti per il pubblico generale non saranno venduti in base all'ordine di arrivo, ma tramite un sorteggio che si terrà dopo la chiusura del periodo di richiesta".

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