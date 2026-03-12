Goal.com
Alvaro Morata Inter ComoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Biglietti Como-Inter: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Le info sui biglietti di Como-Inter, gara del 32° turno di Serie A: quando escono, prezzi, modalità d'acquisto e dove acquistarli.

Terza sfida tra due delle principali protagoniste di questa stagione in Italia: Como e Inter avversarie in Serie A nel weekend del 32° turno, in programma la settimana dopo Pasqua tra l'11 e il 12 aprile.

Le due formazioni si sono già affrontate due volte finora: la prima in campionato a inizio dicembre, con un perentorio 4-0 in favore dei nerazzurri a San Siro; la seconda al 'Sinigaglia' il 3 marzo, uno scialbo 0-0 valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere sui biglietti di Como-Inter.

  • COMO-INTER: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

    I biglietti di Como-Inter non sono ancora disponibili per l'acquisto: la Lega Serie A, peraltro, comunicherà prossimamente la data precisa in cui si svolgerà la sfida.

    Sul sito del Como è indicata la data del 24 marzo per quanto concerne la messa in vendita dei biglietti, circa tre settimane prima rispetto al calcio d'inizio.

  • BIGLIETTI COMO-INTER: MODALITÀ DI ACQUISTO

    Non sono ancora note le modalità di acquisto dei biglietti di Como-Inter: informazioni utili a riguardo arriveranno nei giorni immediatamente precedenti alla messa in vendità da parte della società comasca.

  • COMO-INTER: I PREZZI DEI BIGLIETTI

    Al momento non si conoscono i prezzi dei biglietti nei vari settori del 'Sinigaglia', stadio teatro di Como-Inter.

    Il sipario si alzerà appena verranno comunicate le diverse fasi di vendita dei tagliandi della sfida tutta argentina tra Nico Paz e Lautaro Martinez.

  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI COMO-INTER

    I biglietti di Como-Inter si potranno acquistare sul sito ufficiale del Como, ovvero la società deputata alla vendita essendo quella ospitante. I tagliandi saranno disponibili anche su Viagogo.

