Biglietti Catania-Padova: quando escono, prezzo, disponibilità e tutte le informazioni utili

A Catania si deciderà la vincitrice della Coppa Italia di Serie C: dopo l'andata di Padova, seconda partita in Riviera Adriatica.

Padova-Catania all'andata, Catania-Padova al ritorno il 2 aprile. Sarà questa la finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024, ancora una volta di andata e ritorno: dopo aver eliminato Lucchese e Rimini, le due squadre giocheranno nei rispettivi stadi tra marzo ed aprile, così da determinare la squadra vincitrice del torneo.

Padova-Catania vale per la coppa, ma non solo: la squadra che porterà a casa il trofeo della Coppa Italia Serie C avrà anche un posto nelle fasi finali dei playoff.

In questa pagina tutte le info su come acquistare i biglietti di Catania-Padova, finale di ritorno della Coppa.