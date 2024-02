Biglietti Cagliari-Napoli Serie A: quando escono, prezzi per la partita del 25 febbraio, settore ospiti e disponibilità su Ticketone

A Cagliari grande attesa per la partita interna contro il Napoli: tutto quello che c'è da sapere per vedere la gara di Serie A all'Unipol Domus.

Dopo il pareggio contro l'Udinese, il Cagliari si prepara a ricevere il Napoli per la partita più attesa dell'anno. Alla Unipol Domus arrivano i partenopei, al centro dell'ennesima rivoluzione dopo gli scarsi risultati degli ultimi mesi.

Unipol Domus verso il soldout per una partita che ogni porta migliaia di tifosi allo stadio in virtù della rivalità tra i tifosi del Cagliari e quelli del Napoli.

I biglietti per Cagliari-Napoli del 25 febbraio sono in vendita dal 20 dello stesso mese: in questa pagina tutte le info per l'acquisto dei tagliandi, dal costo alla disponibilità.