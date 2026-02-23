Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Benevento Calcio v Pisa - Serie BGetty Images Sport
Marco Trombetta

Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie C

Quando escono i biglietti di Benevento-Catania, la sfida al vertice del girone C di Serie C. Tutte le informazioni su prezzi e settore ospiti.

Pubblicità

  • QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-CATANIA

    La partita si giocherà in infrasettimanale ed è in programma giovedì 5 marzo allo Stadio Vigorito di Benevento alle 20.30.  

    • Pubblicità

  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI BENEVENTO-CATANIA

    Non c'è ancora una data certa, ma orientativamente dovrebbero uscire entro la fine dell'ultima settimana di febbraio o al massimo all'inizio della prima di marzo, dopo che Catania e Benevento avranno disputato le loro rispettive partite del weekend contro Salernitana e Potenza. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI BENEVENTO-CATANIA

    I biglietti di Benevento-Catania potranno essere acquistati online direttamente sul portale Viagogo.com

    Acquista i biglietti di Benevento-CataniaAcquista i biglietti

  • BENEVENTO-CATANIA: TRASFERTA LIBERA O TESSERA DEL TIFOSO?

    Considerando il rapporto di amicizia tra le due tifoserie, non dovrebbero esserci divieti sulla trasferta, che probabilmente sarà libera a meno di indicazioni differenti da parte della Questura.

    In tal senso, l'unica restrizione potrebbe essere la tessera del tifoso per acquistare i biglietti del settore ospiti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Benevento crest
Benevento
BEN
Catania crest
Catania
CAT
0