Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie C
QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-CATANIA
La partita si giocherà in infrasettimanale ed è in programma giovedì 5 marzo allo Stadio Vigorito di Benevento alle 20.30.
QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI BENEVENTO-CATANIA
Non c'è ancora una data certa, ma orientativamente dovrebbero uscire entro la fine dell'ultima settimana di febbraio o al massimo all'inizio della prima di marzo, dopo che Catania e Benevento avranno disputato le loro rispettive partite del weekend contro Salernitana e Potenza.
DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI BENEVENTO-CATANIA
I biglietti di Benevento-Catania potranno essere acquistati online direttamente sul portale Viagogo.com.
BENEVENTO-CATANIA: TRASFERTA LIBERA O TESSERA DEL TIFOSO?
Considerando il rapporto di amicizia tra le due tifoserie, non dovrebbero esserci divieti sulla trasferta, che probabilmente sarà libera a meno di indicazioni differenti da parte della Questura.
In tal senso, l'unica restrizione potrebbe essere la tessera del tifoso per acquistare i biglietti del settore ospiti.
