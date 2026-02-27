Goal.com
Claudio D'Amato

Biglietti Atalanta-Bayern di Champions League: quando escono, i prezzi per settore, dove e come comprarli

Tutte le info sui biglietti di Atalanta-Bayern, andata degli ottavi di Champions: data d'uscita, quanto costano e modalità d'acquisto.

In entrambi i casi, sarebbe stato un sorteggio durissimo.

L'urna di Nyon ha deciso che l'Atalanta, agli ottavi di finale della Champions League 2025/2026, dovrà vedersela col Bayern.

L'altra possibile avversaria della Dea sarebbe stata l'Arsenal, invece la squadra di Palladino - dopo aver eliminato con un'impresa il Borussia Dortmund - affronterà un'altra tedesca.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Atalanta-Bayern, andata degli ottavi di Champions in programma il 10 o l'11 marzo alla New Balance Arena di Bergamo: quando escono, quanto costano e come acquistarli.

  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI ATALANTA-BAYERN

    Essendo appena stato concluso il sorteggio degli ottavi, non sono state ancora rese note le informazioni relative alla data d'uscita dei biglietti di Atalanta-Bayern.

  • PREZZI BIGLIETTI ATALANTA-BAYERN

    Così come sul quando usciranno, non sono state ancora comunicate notizie in merito ai prezzi dei biglietti di Atalanta-Bayern, andata degli ottavi di Champions League.

  • BIGLIETTI ATALANTA-BAYERN DI CHAMPIONS: DOVE E COME COMPRARLI

    I biglietti di Atalanta-Bayern potranno essere acquistati su Viagogo.

