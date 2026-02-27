Biglietti Atalanta-Bayern di Champions League: quando escono, i prezzi per settore, dove e come comprarli

In entrambi i casi, sarebbe stato un sorteggio durissimo.
L'urna di Nyon ha deciso che l'Atalanta, agli ottavi di finale della Champions League 2025/2026, dovrà vedersela col Bayern.
L'altra possibile avversaria della Dea sarebbe stata l'Arsenal, invece la squadra di Palladino - dopo aver eliminato con un'impresa il Borussia Dortmund - affronterà un'altra tedesca.
Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti di Atalanta-Bayern, andata degli ottavi di Champions in programma il 10 o l'11 marzo alla New Balance Arena di Bergamo: quando escono, quanto costano e come acquistarli.