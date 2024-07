Biglietti amichevole Inter-Al Ittihad del 7 agosto: quando escono, prezzi e dove acquistarli

L'Inter sfiderà l'Al Ittihad di Benzema nella quinta amichevole precampionato: tutte le informazioni sui biglietti della partita.

In attesa di ricominciare la nuova stagione, che la vedrà provare a difendere il titolo di campione d'Italia, l'Inter sfida in amichevole la formazione saudita dell'Al Ittihad, che può contare in attacco sulla stella Karim Benzema.

La gara si giocherà nel mese di agosto, una decina di giorni prima della giornata inaugurale della nuova Serie A, nella quale l'Inter si recherà al Ferraris per affrontare il Genoa.

Inter-Al Ittihad è la quinta amichevole dell'estate dell'Inter (qui l'elenco completo): prima dei sauditi, i nerazzurri se la vedranno con Lugano, Pergolettese, Las Palmas e Pisa. A chiudere il ciclo di test sarà il Chelsea.

Di seguito tutte le informazioni utili sui biglietti di Inter-Al Ittihad: quando escono, prezzi e dove comprarli.