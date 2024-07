Amichevoli Inter 2024-2025: calendario, date, risultati e dove vederle in diretta tv e streaming

Le partite dell'Inter nelle amichevoli estive pre 2024/2025: avversarie, orari, città e fuso orario per vederle in diretta.

L'Inter si appresta a scendere in campo con una novità assoluta nella stagione 2024/25: oltre al tricolore dello Scudetto conquistato da Lautaro e compagni, sul logo societario comparirà la tanto agognata seconda stella.

Un traguardo prestigioso per i nerazzurri, in attesa di conoscere il quadro completo delle amichevoli pre-stagionali: a tal proposito, è stata annullata la tournée originariamente prevista in Asia, a causa dell'insolvenza dell'azienda organizzatrice.

Ancora del tutto da definire, dunque, il quadro delle amichevoli che l'Inter dovrà affrontare prima del calcio d'inizio della Serie A, previsto nel weekend del 17-18 agosto.