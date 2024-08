Besiktas frenato dalle richieste di Chiesa: "Vuole 9 milioni di ingaggio"

Il vicepresidente del club turco Yucel chiarisce: "La Juve vuole 15 milioni, ma non possiamo soddisfare queste richieste. Su di lui ci sono 7 club".

Tra i grandi tormentoni dell'estate 2024 c'è quello relativo al futuro di futuro di Federico Chiesa, ormai finito ai margini del progetto Juventus con Thiago Motta che ha chiarito come il classe 1997 non rientri nei propri piani.

Nonostante un contratto in essere e che scadrà il 30 giugno 2025, in casa Juve si studiano le opzioni possibili per fare in modo che la separazione avvenga subito.

Nonostante non siano ancora arrivate offerte concrete per l'ex Fiorentina, tra i club che hanno provato a sondare il terreno si segnala anche il Besiktas, ma il club turco è frenato dalle richieste esose del calciatore.