Berti ricorda l'Oktoberfest vissuto con Brehme: "Restammo bloccati a Monaco"

Amici all'Inter e non solo, Berti ricorda alcuni aneddoti del compianto centrocampista tedesco: "Era un ragazzo d'oro".

Per il mondo del calcio, il 20 febbraio 2024 passerà alla storia come la data in cui si è stati costretti a salutare per sempre Andreas "Andy" Brehme. Purtroppo.

Ha scritto pagine importanti, questo rimarrà per sempre: per lo sport tedesco, per la Germania e per l'Inter.

Ecco, proprio in nerazzurro Brehme ha lasciato grandi ricordi, anche per via del suo carattere e della sua personalità che gli hanno permesso di stringere amicizia con i compagni di allora.

Tra questi Nicola Berti che, ai microfoni della Gazzetta, ha raccontato alcuni aneddoti relativi al tedesco.