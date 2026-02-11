Goal.com
Bernardo Silva gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Bernardo Silva torna al meglio mentre il Manchester City si prepara alla possibile partenza del centrocampista svizzero tuttofare.

Non mancano certo i modi per descrivere Bernardo Silva. Un dribblatore audace, un passatore elegante, un pressatore instancabile, il motore del Manchester City, nonché il suo cervello. Ma Erling Haaland è riuscito a riassumere l'atteggiamento del capitano del City in termini brillantemente semplici dopo aver orchestrato la loro straordinaria rimonta contro il Liverpool: "Diamoci dentro!".

Bernardo ha percorso 12,84 chilometri domenica ad Anfield, ma non è stato solo un gregario, bensì il giocatore che ha fatto la differenza. Ha servito l'assist per il gol del pareggio di Haaland e poi ha lanciato Matheus Nunes prima di essere atterrato da Alisson, causando il rigore decisivo che Haaland ha successivamente trasformato.

Per Haaland, il fatto che Bernardo non abbia esultato quando ha pareggiato all'84° minuto lo riassume bene: "Bernardo ha dato un segnale a tutta la squadra e ai tifosi: diamoci dentro. Voleva il secondo gol".

Anche Pep Guardiola ha voluto sottolineare l'influenza del nazionale portoghese sulla prima vittoria della sua squadra ad Anfield in cinque anni e la prima davanti al pubblico dal 2003: "Siamo stati guidati dal nostro incredibile giocatore, uno dei migliori che abbia mai allenato, il nostro capitano Bernardo. Perché quando un giocatore mette sempre la squadra davanti a sé e dà l'esempio, tutti lo seguono".

Ma c'è un problema con Bernardo come pifferaio magico del City: resterà solo per pochi mesi, a meno che non firmi un nuovo contratto.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Più fuori che dentro

    Sebbene la prestazione di Bernardo contro il Liverpool abbia dimostrato quanto ancora possa offrire al City nei momenti cruciali, la squadra ha avuto un assaggio di come potrebbe essere la vita senza di lui quando è stato squalificato per la recente trasferta a Bodo/Glimt. Il City è stato fatto a pezzi dai nuovi arrivati norvegesi, con Rodri brutalmente esposto prima di essere espulso. Non è un caso che al vincitore del Pallone d'Oro sia mancata la presenza rassicurante di Bernardo al suo fianco.

    Affrontare la situazione senza Bernardo in modo più permanente è una realtà che il City dovrà affrontare presto, dato che il portoghese sembra molto più vicino all'addio che alla permanenza, dato che si avvicina alla fine del suo contratto all'Etihad Stadium. Le voci su Bernardo che vuole lasciare il City sono ricorrenti ogni anno, dato che il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al sole dell'Europa meridionale, dopo aver fatto carriera al Benfica prima di eccellere al Monaco.

    Il Barcellona è stato indicato come la destinazione preferita per diversi anni, e i catalani volevano ingaggiare Bernardo nel 2023, ma non potevano permetterselo, portando il centrocampista a prolungare il suo contratto con il City. Ha anche parlato più volte di un ritorno al Benfica, e il presidente rieletto Rui Costa ha dichiarato a novembre di essere "assolutamente convinto che lui [Bernardo] voglia giocare nel Benfica". Anche la Saudi Pro League è emersa come potenziale destinazione, avendo ingaggiato diversi compagni di squadra di Bernardo nel Portogallo negli ultimi anni.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Il capro espiatorio della scorsa stagione

    A Bernardo restano meno di cinque mesi del suo attuale contratto e non ha quasi nascosto le sue intenzioni riguardo alla sua prossima mossa.

    "So esattamente cosa farò, ma non è il momento di parlarne", ha dichiarato alla fine di settembre. "È ora di concentrarsi sul Manchester City, di dare il massimo per riportare il club al posto che gli spetta. Sappiamo che in passato molti capitani hanno lasciato il club, ma sono loro ad avere più esperienza da trasmettere ai giovani e speriamo che saranno loro i prossimi a trasmettere questa esperienza".

    È stata una sorta di ammissione che se ne sarebbe andato senza che Bernardo lo confermasse, e con l'avvicinarsi della sua partenza, i tifosi del City stanno cominciando a rendersi conto di quanto sia stato importante per la loro storia recente e di quanto sia ancora importante. Questo è merito del centrocampista, perché lo scorso anno in questo periodo è stato uno dei capri espiatori della loro terribile stagione, e molti tifosi online sembravano volerlo mandare via.

    Recentemente, sui social media, i tifosi del City tendono a incolpare Bernardo ogni volta che la loro squadra perde, e la scorsa stagione c'era una semplice ragione per questo. Il portoghese era sempre in forma nonostante la crisi di infortuni che ha colpito tutta la squadra, ed è quindi diventato un bersaglio ovvio durante la terribile serie di risultati negativi tra ottobre e marzo, giocando da titolare in nove delle 12 partite che il City non è riuscito a vincere in quel periodo.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uomo anziano

    Anche Bernardo sembrava essere stato inserito nella narrativa secondo cui la rosa del City era troppo vecchia e logora. Era uno dei sei giocatori della squadra con più di 30 anni, ed era vero che il centrocampo e l'attacco, che comprendevano anche Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic e Kevin De Bruyne, spesso mancavano della velocità e della potenza necessarie in una Premier League sempre più fisica.

    Quella critica sembrava dare fastidio a Bernardo, e la situazione è arrivata al culmine in un acceso scambio di battute con i giornalisti dopo la vittoria nei quarti di finale della FA Cup a Bournemouth. Da allora, De Bruyne, Gundogan, Ederson e Kyle Walker hanno lasciato definitivamente il club, Jack Grealish e Manuel Akanji sono stati ceduti in prestito, mentre John Stones e Kovacic sono stati infortunati praticamente per tutta la stagione.

    Questo ha lasciato Bernardo come il giocatore più esperto della rosa tra quelli che giocano regolarmente, uno dei sette vincitori del triplete ancora in attività e l'unico giocatore, insieme a Stones, ad aver vinto tutti e sei i titoli della Premier League con Guardiola.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Giocatore di alto livello

    È innegabile che l'età abbia influito su Bernardo sotto alcuni aspetti. La scorsa stagione, ad esempio, è stato rivelato che aveva la velocità massima più bassa tra tutti i giocatori di movimento della Premier League.

    I suoi 74 gol e 78 assist in 441 partite potrebbero anche sembrare pochi rispetto ad altri grandi giocatori del City come De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva o Yaya Toure, ed è uno dei motivi per cui viene criticato quando le cose vanno male. Ma questo non rende giustizia al ruolo versatile che ha ricoperto nei suoi nove anni nel club.

    Bernardo ha così tante sfaccettature nel suo gioco. Con l'avanzare dell'età, la sua tenacia, il suo posizionamento e la sua capacità di leggere il gioco hanno tenuto insieme il City. Non ha perso la sua qualità tecnica, il suo tocco, la sua abilità nei passaggi né il suo dribbling. È l'archetipo del coltellino svizzero che può giocare in ogni posizione a centrocampo, da occasionale mediano a centrocampista box-to-box, numero 10 o ala sinistra o destra.

    Contro il Liverpool ha giocato efficacemente su tutto il campo, cambiando fascia nella seconda metà della partita. In un certo senso, è stato sorprendente che Bernardo sia stato il giocatore che ha pareggiato ad Anfield, dato che era il suo primo gol in Premier League della stagione. Ma non dovrebbe essere una sorpresa, dato che tende sempre a lasciare il segno nelle partite più importanti. Ha ora segnato quattro volte contro il Liverpool, oltre ai quattro assist forniti contro il più agguerrito rivale domestico del City nell'ultimo decennio.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Capitano perfetto

    Ha anche segnato quattro volte contro l'eterno rivale del City, il Manchester United, fornendo anche quattro assist. E contro il Real Madrid, il più grande avversario del City sulla scena europea, ha segnato quattro volte, di cui due nella vittoria per 4-0 nella semifinale di ritorno del 2023.

    "È uno dei migliori giocatori con cui abbia mai lavorato", ha aggiunto Guardiola ad Anfield. "È il capitano perfetto. È una gioia per me come allenatore averlo nella mia squadra. Il suo contributo è enorme ed è una delle leggende di questo club".

    In una rosa che è stata radicalmente rinnovata nelle ultime tre finestre di mercato, Bernardo è il giocatore a cui tutti guardano. Si trova a suo agio in quel ruolo, poiché è stato in grado di stare sulle spalle dei giganti quando è arrivato al club dal Monaco nel 2017.

    "Faccio semplicemente quello che David Silva, Vincent Kompany, Fernandinho e Kun Aguero hanno fatto con me quando sono arrivato: trasmettere tutta l'esperienza e le informazioni possibili", ha spiegato. "So esattamente come l'allenatore vuole giocare, cosa richiede questo club, gli standard che questo club richiede, e cerco di essere un esempio in campo".

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Fuoco negli occhi

    La scorsa estate, Guardiola ha rotto con la tradizione di lasciare che fosse la squadra a scegliere il proprio capitano e ha scelto personalmente Bernardo come capitano, forse come riconoscimento del fatto che questa era l'ultima occasione per il centrocampista di guidare la squadra. Guardiola, il cui futuro al City è anch'esso incerto, sembra rassegnato al fatto che questa sarà l'ultima stagione di Bernardo con il club.

    "Mi piacerebbe che restasse per sempre", ha detto la scorsa estate. "Ma ne abbiamo parlato a lungo e lui deve decidere cosa è meglio per lui e la sua famiglia. Qualunque cosa accada, tra 10 anni sarà ancora ricordato come uno dei più grandi giocatori nella storia di questo club. È un competitore, ha il fuoco negli occhi. Speriamo che possa trasmettere quel fuoco al resto del gruppo".

    Bernardo ha dimostrato ad Anfield che il suo fuoco arde ancora, e se questa sarà la sua ultima stagione, è determinato a concluderla in bellezza aggiungendo altri trofei ai 18 che ha già sollevato con la maglia azzurra. La scorsa stagione è stata l'unica senza trofei con il City, e lui ha sottolineato che sono ancora in corsa in tutte e quattro le competizioni. Come ha ammesso, quel numero sembrava essere tre a 10 minuti dalla fine a Merseyside, ma ora l'Arsenal sa che ha ancora una dura battaglia da combattere per vincere il titolo.

    Ma anche se il City riuscisse a raggiungere i Gunners e Bernardo conquistasse il suo settimo titolo in nove stagioni, probabilmente dovrà comunque affrontare la sfida ardua di sostituire il suo irrefrenabile centrocampista tuttofare.

0