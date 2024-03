Berardi torna per Verona-Sassuolo: Ballardini annuncia il ritorno del trascinatore

Il nuovo allenatore del Sassuolo conferma: "Berardi sta bene, sia ieri che oggi si è allenato con la squadra, è a disposizione".

Domenico Mimmo Berardi è pronto a tornare in campo. Per Verona-Sassuolo, infatti, ci sarà anche il simbolo e trascinatore, fermo da diverse settimane per un infortunio al menisco.

In panchina nella partita persa pesantemente contro il Napoli, ora l'attaccante neroverde può nuovamente giocare per provare a risollevare la squadra emiliana dalla difficile posizione in classifica.

"Berardi sta bene, sia ieri che oggi si è allenato con la squadra, è a disposizione" ha confermato Ballardini, nuovo mister del Sassuolo. Specialista di salvezze in situazioni disperate, il tecnico ex Bologna e Cagliari dovrà essere l'arma segreta del club neroverde al pari dell'attaccante principe.