Benzema cambia squadra ufficialmente: dall'Al-Ittihad all'Al Hilal di Simone Inzaghi

Karim Benzema è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Dopo la rottura con l'Al-Ittihad, squadra con cui ha giocato nelle ultime annate, l'ex Pallone d'Oro si è unico ufficialmente a un altro club saudita, attualmente allenato da Simone Inzaghi.

Dopo le voci di un interessamento della Juventus negli ultimi giorni, alla fine l'attaccante francese passa semplicemente da Jeddah a Riad, ancora nel torneo dell'Arabia Saudita.

Un colpo da novanta per l'Al-Hilal, in testa al campionato saudita davanti all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: con Benzema in avanti la squadra guidata da Inzaghi appare la favorita, indipendemente dal fatto di aver conquistato la vetta fin qui, nonostante il solo punto di vantaggio sulla seconda e il +3 sull'Al-Ahli.