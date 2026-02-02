Goal.com
Francesco Schirru

Benzema cambia squadra ufficialmente: dall'Al-Ittihad all'Al Hilal di Simone Inzaghi

Dopo gli anni sauditi con l'Al-Ittihad, il proseguo del 2026 vedrà Benzema giocare con l'Al-Hilal: l'ex Pallone d'Oro si trasferisce a Riad.

Karim Benzema è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Dopo la rottura con l'Al-Ittihad, squadra con cui ha giocato nelle ultime annate, l'ex Pallone d'Oro si è unico ufficialmente a un altro club saudita, attualmente allenato da Simone Inzaghi. 

Dopo le voci di un interessamento della Juventus negli ultimi giorni, alla fine l'attaccante francese passa semplicemente da Jeddah a Riad, ancora nel torneo dell'Arabia Saudita.

Un colpo da novanta per l'Al-Hilal, in testa al campionato saudita davanti all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: con Benzema in avanti la squadra guidata da Inzaghi appare la favorita, indipendemente dal fatto di aver conquistato la vetta fin qui, nonostante il solo punto di vantaggio sulla seconda e il +3 sull'Al-Ahli.

  • L'ANNUNCIO DELL'AL-HILAL

  • LA ROTTURA CON L'AL-ITTIHAD

    Nelle ultime annate si era spesso parlato di una possibile partenza di Benzema per alcuni dissidi con l'Al-Ittihad. 

    Stavolta la rottura è stata definitiva, sembrerebbe, per una questione economica: l'ex Real Madrid avrebbe rifiutato categoricametne la proposta di rinnovo, basata sui diritti d’immagine e lontanissima dall'ingaggio di Cristiano Ronaldo a cui voleva avvicinarsi.

    L'Al-Ittihad escluso Benzema nelle ultime partite, portando così all'inevitabile addio del giocatore. Si è parlato timidamente di Juventus ma soprattuto di Besiktas, ma alla fine il francese ha semplicemente cambiato squadra saudita.

  • IL CONTRATTO DA INZAGHI

    L'accordo tra Benzema e l'Al-Hilal dovrebbe essere sulla base di 50 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni.

    Per il francese, che ha compiuto 38 anni lo scorso dicembre, un contratto fino al 2027, dunque alla soglia dei quarant'anni.

