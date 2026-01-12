Getty Images
Bento o Leali, chi è il portiere titolare del Genoa? Cosa cambia al Fantacalcio dopo l'arrivo del brasiliano
BENTO NUOVO PORTIERE DEL GENOA
Il Genoa ha risolto il rebus portiere chiudendo l'operazione Bento. Inizialmente il preferito del Grifone sembrava essere Perin, ma la Juventus ha fatto muro sulla cessione del vice Di Gregorio.
Bento arriva dall'Al Nassr in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Nella scorsa stagione è stato il titolare della squadra di CR7, mentre quest'anno ha perso il posto in favore di Al-Aqidi, arrivato in estate.
Classe 2000, Bento vanta anche 6 presenze con la nazionale maggiore brasiliana, con la quale ha disputato l'ultima Copa America come riserva di Alisson.
BENTO O LEALI, CHI GIOCA IN PORTA NEL GENOA?
Bento, dunque, sarà il nuovo portiere titolare del Genoa?
Sin qui a difendere i pali del Grifone ci ha pensato Leali, ma con l'arrivo di Bento le gerarchie sono destinate a cambiare.
Il brasiliano è pronto a prendersi i guantoni da numero uno del Genoa, con Leali che diventerebbe così il suo vice.
