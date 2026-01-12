Pubblicità
Stefano Silvestri

Bento al Genoa, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione, titolare o no con De Rossi e cosa cambia con Leali

Il Genoa ha un nuovo portiere: preso il brasiliano Bento, che arriva dall'Al Nassr in prestito con diritto di riscatto. Come cambiano le gerarchie tra i pali della formazione rossoblù.

La caccia al nuovo portiere è terminata: il Genoa ha messo le mani su Bento, ovvero l'obiettivo primario che la formazione rossoblù si era posta ormai da diversi giorni per rinforzare i propri pali dopo il nulla di fatto per l'ex Perin.

Tutto fatto, come rivela Sky: accordo trovato tra il club ligure e l'Al Nassr, la formazione in cui Bento sta giocando. Nei giorni scorsi si era parlato anche di West Ham per il brasiliano, che però ha scelto di proseguire la propria carriera in Serie A.

Bento sarà titolare al Genoa? Come cambiano le gerarchie con Leali, l'attuale titolare di De Rossi, dopo l'arrivo a Genova dell'ex portiere dell'Athletico Paranaense.

  • LA FORMULA E LE CIFRE

    Bento non arriva al Genoa al titolo definitivo: il Grifone ha trovato l'accordo per il suo trasferimento con l'Al Nassr sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con possibile acquisizione definitiva al termine dell'attuale stagione.

    Secondo Sky, la cifra che il Genoa verserà nelle casse dell'Al Nassr in questo caso sarebbe pari a 8 milioni e mezzo di euro. Martedì sono in programma le visite mediche di Bento, con successiva ufficialità da parte del club ligure.

  • LA CARRIERA DI BENTO

    Bento arriva proprio dall'Al Nassr, che nel 2024 lo ha acquistato dall'Athletico Paranaense. Con la formazione rossonera era arrivato fino alla finale della Copa Libertadores un paio d'anni prima, perdendola però contro i connazionali del Flamengo.

    Le ottime prestazioni messe in mostra in patria avevano convinto anche l'Inter a puntare forte su di lui: per diverse settimane, proprio nel 2024, il club nerazzurro è stato accostato al portiere classe 1999, senza riuscire però ad arrivare a un accordo con l'Athletico e venendo in seguito superato dall'Al Nassr.

    In Arabia Saudita, nella formazione di Cristiano Ronaldo, Mané e Joao Felix, Bento ha collezionato 59 presenze tra tutte le competizioni subendo 61 reti. Negli ultimi tempi ha perso il posto a favore di Al-Aqidi, elemento anche della Nazionale.

  • NEL GIRO DELLA NAZIONALE

    A proposito di Nazionale, Bento sbarca a Genova con in mente anche il sogno di andare ai Mondiali: è infatti nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti, che lo ha convocato sia a ottobre che a novembre. Sono 6 le presenze con la casacca verdeoro, l'ultima proprio a novembre in un'amichevole pareggiata 1-1 contro la Tunisia.

  • BENTO O LEALI, CHI È IL NUOVO TITOLARE DEL GENOA?

    A principio, Bento arriva al Genoa per fare il titolare: l'intenzione della dirigenza era quella di portare nella rosa di De Rossi un nuovo portiere di livello, e anche per questo il mirino era stato inizialmente posato sul grande ex Mattia Perin.

    Leali ha fatto bene fino a questo momento, e in generale ha fatto bene da quando ha preso il posto di Gollini verso la fine del 2024. Ultimamente ha però palesato qualche uscita a vuoto, tra l'espulsione fulminea contro l'Atalanta e l'errore costato il goal del pareggio del Pisa.

