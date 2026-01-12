Bento al Genoa, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione, titolare o no con De Rossi e cosa cambia con Leali

La caccia al nuovo portiere è terminata: il Genoa ha messo le mani su Bento, ovvero l'obiettivo primario che la formazione rossoblù si era posta ormai da diversi giorni per rinforzare i propri pali dopo il nulla di fatto per l'ex Perin.
Tutto fatto, come rivela Sky: accordo trovato tra il club ligure e l'Al Nassr, la formazione in cui Bento sta giocando. Nei giorni scorsi si era parlato anche di West Ham per il brasiliano, che però ha scelto di proseguire la propria carriera in Serie A.
Bento sarà titolare al Genoa? Come cambiano le gerarchie con Leali, l'attuale titolare di De Rossi, dopo l'arrivo a Genova dell'ex portiere dell'Athletico Paranaense.