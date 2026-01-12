Bento al Genoa, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione, titolare o no con De Rossi e cosa cambia con Leali

A principio, Bento arriva al Genoa per fare il titolare: l'intenzione della dirigenza era quella di portare nella rosa di De Rossi un nuovo portiere di livello, e anche per questo il mirino era stato inizialmente posato sul grande ex Mattia Perin.

Leali ha fatto bene fino a questo momento, e in generale ha fatto bene da quando ha preso il posto di Gollini verso la fine del 2024. Ultimamente ha però palesato qualche uscita a vuoto, tra l'espulsione fulminea contro l'Atalanta e l'errore costato il goal del pareggio del Pisa.