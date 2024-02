Affare Benrahma, il Lione attacca il West Ham: "Comportamento incomprensibile"

Caos sul trasferimento del calciatore algerino classe 1995 dal West Ham al Lione: botta e risposta tra i due club con i transalpini che attaccano.

Said Benrahma non vestirà la maglia del Lione. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore algerino dal West Ham al club transalpino, ma qualcosa è andato storto.

Il mancato passaggio del classe 1995 è diventato un vero e proprio caso, con i due club che hanno rilasciato comunicati ufficiali per chiarire la loro posizione e la versione di quanto accaduto a ridosso della chiusura della finestra invernale del calciomercato.

Il Lione ha attacco il West Ham giudicando il comportamento del club inglese “inaccettabile”.

Pronta la replica degli ‘Hammers’, che hanno spiegato che al gong l’accordo per il passaggio del 28enne algerino non era stato trovato.