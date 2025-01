Caso Kubica, Benevento punito dalla FIFA: non potrà fare mercato fino a gennaio 2026, ma la sanzione è temporanea

Il club campano è stato sanzionato per il mancato pagamento a un agente. Ma ora è pronto a sbloccare la situazione e tornare subito a fare mercato.

A Benevento, tutt'a un tratto, le brutte notizie sono diventate due nel giro di poche ore. Se in campo i sanniti - che non sono scesi in campo a Potenza causa neve - hanno momentaneamente perso la vetta del girone C di Serie C, superati dal Monopoli, la situazione è diventata delicata anche all'esterno.

Colpa di una sanzione che la FIFA ha emesso nei confronti del club campano: un ban sul mercato che almeno in linea teorica, impedirà al Benevento di acquistare nuovi calciatori per le prossime tre finestre di trasferimenti.

Perché in linea teorica? Perché il ban, come spiega il Corriere dello Sport, è solamente temporaneo. Ed è destinato a decadere già nelle prossime ore, riportando così il sereno sia in società che nella rosa di Gaetano Auteri.