Benevento-Messina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Duello tutto giallorosso al Vigorito: Benevento in lotta per la B, il Messina vuole i playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà una sfida tutta giallorossa quella della 31esima giornata del campionato di Serie C NOW. Al Vigorito si sfidano Messina e Benevento.

Momento di forma invidiabile per i sanniti dell’ex Ciciretti, secondi in classifica all’inseguimento della Juve Stabia.

Il Messina, invece, ha rallentato nell’infrasettimanale, perdendo 0-1 con il Crotone, ma è ancora pienamente in corsa per un posto in zona playoff.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.