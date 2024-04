Benevento-Juve Stabia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juve Stabia ha il primo match point per la Serie B: derby ad altissima quota contro il Benevento, in campo lunedì ore 20:45.

Super lunedì sera nel girone C di Serie C NOW. Al Vigorito si affrontano Benevento e Juve Stabia, con le vespe che si ritrovano davanti il primo vero match point per la promozione in Serie B.

Il pari con il Monterosi da parte dei giallorossi, unito alla vittoria dei gialloblu sul Messina ha allungato a 11 i punti di vantaggio della squadra di Guido Pagliuca.

Alla Juve Stabia, dunque, manca solamente un punto: il Benevento cercherà di evitare che gli avversari festeggino sul proprio campo, peraltro in uno dei tanti derby campani di questa stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.