Benevento-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Vigorito: i rossoneri provano il colpaccio, i sanniti vogliono la terza vittoria consecutiva.

Benevento e Foggia si sfideranno nella domenica sera di Serie C NOW. Big match, dunque, in programma al Vigorito, con due delle big del girone C a caccia dei tre punti.

Avvio positivo per il Benevento: tre vittorie in quattro partite, di cui due consecutive.

La squadra di Auteri, quindi, cercherà il terzo acuto di fila dopo quelli con Cavese e Altamura. Occhio, però, a un Foggia che non vince dalla seconda giornata, quando piego proprio l’Altamura.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.