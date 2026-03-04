Benevento-Catania trasferta vietata? La decisione e cosa succede con i biglietti venduti

Dopo l'iniziale vendita libera dei biglietti, che ha fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda il settore ospiti, l'Osservatorio ha fatto dietrofront rinviando al Cams la decisione di vietare la trasferta per "adeguate misure di rigore".

Le tifoserie di Benevento e Catania sono amiche, ma il motivo del divieto (non ancora ufficiale) e il possibile incrocio con tifoserie rivali in autostrada, come per esempio quella della Cavese che andrebbe in trasferta a Crotone e quella del Cosenza verso Picerno.

C'è infatti già un grave precedente risalente ad ottobre, quando i tifosi di Casertana e Catania si scontrarono sulla A2 di ritorno dalle rispettive trasferte. Per questo motivo le due prefetture stanno valutando il divieto ufficiale ai residenti in Sicilia di acquistare biglietti per la gara col Benevento.