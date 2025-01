Benevento-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Benevento vs Catania

Serie C

Sfida di fascino e blasone al Vigorito: la capolista riceve Inglese e compagni, in palio punti in chiave promozione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il 2025 della Serie C NOW partirà col botto. Nel primo weekend dell’anno, il campionato di terza serie offrirà il confronto fra Benevento e Catania. Giallorossi e rossazzurri, dunque, saranno protagonisti del big match del Vigorito, arrivando al fischio d’inizio con nove punti di differenza. Sanniti primi in classifica a quota 40, la squadra di Toscano è invece settima a 31. All’andata, però, furono i siciliani a trionfare, vincendo 1-0 al Massimino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.