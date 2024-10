Benevento-Casertana dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Derby campano al Vigorito: Auteri vuol proseguire nella marcia in vetta alla classifica, rossoblu per l’impresa.

Sarà derby campano nel pomeriggio del campionato di Serie C NOW. Al Vigorito andrà in scena la sfida fra Benevento e Casertana.

Giallorossi in vetta a +4 nel girone C: 10 punti nelle ultime quattro partite per gli uomini di Gaetano Auteri, che vogliono continuare a volare.

Per la Casertana, invece, nell’ultimo turno è arrivata una vittoria preziosa, che ha allontanato la zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.