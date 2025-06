Esordio da incubo per Belotti al Mondiale per Club: entra e viene espulso per rosso diretto in Boca Juniors-Benfica

Boca Juniors vs Benfica

Mondiale per Club

Il gallo Belotti lascia il Benfica in 10 a 20 minuti dalla fine: cartellino rosso dopo un'entrata a gamba alta.

Inizia nel peggiore dei modi il Mondiale per Club di Andrea Belotti, che nel momento più importante lascia il Benfica con l'uomo in meno. I portoghesi sono comunque riusciti a pareggiare nel finale contro il Boca Juniros nonostante l'inferiorità numerica con il goal di Otamendi che ha portato il risultato sul 2-2.

Il centravanti italiano infatti, inizialmente in panchina, entra in campo ma si fa espellere per rosso diretto dopo il richiamo del VAR.

L'ex attaccante del Torino protesta per la decisione arbitrale, incredulo di essere stato espulso per l'intervento commesso ai danni di Ayrton Costa.