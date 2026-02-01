Getty
Belligham rischia uno stop serio, proprio ora che i Mondiali si stanno avvicinando sempre di più
Pubblicità
- Getty
Bellingham crolla: infortunio per la stella del Real
Bellingham è rimasto in campo meno di 10 minuti nell'ultima partita interna del Real Madrid. Ha inseguito un pallone lungo, che è stato lanciato sulla fascia destra, ma non è riuscito a conquistarne il possesso. Questo perché uno strappo muscolare lo ha bloccato sui suoi passi.
Il 22enne stava correndo a tutta velocità quando improvvisamente ha iniziato a saltellare. Si è afferrato la parte posteriore della gamba sinistra ed è caduto a terra. Il dolore era evidente sul volto di Bellingham, che ha subito compreso la gravità del problema.
Cambio immediato
Il personale medico è stato chiamato sul campo, poiché Bellingham necessitava di cure immediate. Non ci è voluto molto perché il suo compagno di squadra Kylian Mbappé segnalasse alla panchina del Real Madrid la necessità di una sostituzione.
Arbeloa è stato costretto a rimescolare le carte in tavola, inserendo Brahim Diaz come sostituto anticipato. Bellingham ha lasciato il campo con la maglia tirata sul viso, pronto per un altro trattamento sul lettino.
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images Sport
Intervento chirurgico
Bellingham dovrà sottoporsi ad ulteriori esami prima di poter ricevere una diagnosi completa, con tempi di recupero che saranno stabiliti in seguito. Lui spera in buone notizie, ma le prospettive sembrano piuttosto cupe. Il centrocampista era quasi in lacrime quando ha lasciato il campo del Santiago Bernabeu.
La stagione 2025-26 è già stata frustrante per lui dal punto di vista fisico. Bellingham ha saltato l'inizio della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico alla spalla nell'estate del 2025. L'operazione è stata eseguita nel tentativo di risolvere un problema di lunga data.
Ci sono giocatori "intoccabili"?
Il tecnico ad interim dei Blancos Arbeloa sarà deluso dal fatto che Bellingham sia stato escluso dai suoi piani immediati, dopo aver schierato lui, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappe e Vinicius Junior in tutti i minuti delle ultime quattro partite del Real.
Prima della partita contro il Vallecano, alla domanda se ci fossero giocatori "intoccabili" nella sua rosa, aveva risposto: "Capisco i dibattiti sul calcio, ma voglio sempre avere i migliori in campo. E più minuti possono giocare per me, a disposizione della squadra, meglio è. Lo abbiamo visto, ad esempio, a Villarreal. A due minuti dalla fine, nei minuti di recupero, il goal di Mbappé nasce da un'ottima azione di Vinicius, che entra in area, ribalta il risultato, trova Mbappé e ottiene un rigore.
"Sono giocatori in grado di sbilanciare una partita in qualsiasi momento. E beh, perché ci saranno persone che non sono tifosi del Real Madrid che non vogliono che siano in campo. Immagino che ciò che vogliono i tifosi del Real Madrid è che i loro migliori giocatori siano sempre disponibili, sempre in campo. I cinque che hai citato... sono giocatori che possono essere tra i primi 10 al mondo. Quindi hanno tutta la mia fiducia. E non è solo la mia fiducia, ma sono le loro prestazioni a metterli in campo".
- PubblicitàPubblicità
- Getty
Bellingham entrerà nella rosa dei convocati per i Mondiali?
Una notizia migliore per il Real è che l'attaccante brasiliano Vinicius ha sbloccato il risultato contro il Vallecano pochi minuti dopo che Bellingham era stato costretto a lasciare il campo. La squadra sta cercando di tenere il passo con il Barcellona, rivale nel Clasico, in un'altra emozionante corsa al titolo della Liga.
Sul fronte internazionale, Bellingham è consapevole che il tempo stringe per dimostrare il suo valore al ct dell'Inghilterra Tuchel. L'esigente tecnico tedesco ha dichiarato che nessuno ha un posto assicurato nei suoi piani.
Con le ultime amichevoli pre-Mondiali in programma a marzo, è possibile che Bellingham debba fare affidamento sulla buona volontà e sulle prestazioni passate per guadagnarsi un posto sull'aereo per il Nord America, mentre altri avranno la possibilità di rivendicare seriamente il posto di numero 10 dei Three Lions.
Pubblicità