Belligham rischia uno stop serio, proprio ora che i Mondiali si stanno avvicinando sempre di più

Bellingham è rimasto in campo meno di 10 minuti nell'ultima partita interna del Real Madrid. Ha inseguito un pallone lungo, che è stato lanciato sulla fascia destra, ma non è riuscito a conquistarne il possesso. Questo perché uno strappo muscolare lo ha bloccato sui suoi passi.

Il 22enne stava correndo a tutta velocità quando improvvisamente ha iniziato a saltellare. Si è afferrato la parte posteriore della gamba sinistra ed è caduto a terra. Il dolore era evidente sul volto di Bellingham, che ha subito compreso la gravità del problema.