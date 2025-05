Belgio-Italia Under 17, dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Belgio U17 vs Italia U17

Già qualificata alle semifinali, l'Italia Under 17 vuole conservare il primato contro il Belgio: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo due vittorie nelle prime due giornate, contro Repubblica Ceca e Inghilterra, l'Italia Under 17 sfida i pari età del Belgio con la qualificazione alle semifinali già in tasca nella terza giornata del gruppo B della competizione.

La formazione di Massimiliano Favo è prima nel raggruppamento con 6 punti, frutto delle due vittorie già citate. A seguire c'è proprio il Belgio con 4 punti. All'Italia basta dunque anche un pareggio per conservare il primato, mentre con una sconfitta chiuderebbe al secondo posto dietro ai belgi.

Tutto su Belgio-Italia, gara valida per gli Europei Under 17: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.