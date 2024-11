Belgio-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Belgio vs Italia

Belgio-Italia per la quinta giornata dei gironi della Nations League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Quinta giornata della fase a gironi della Nations League 2024/2025, con l'Italia pronta a sfidare nuovamente il Belgio.

Dopo il 2-2 beffa maturato in rimonta all'Olimpico nel match d'andata (in 10 contro 11), la Nazionale di Luciano Spalletti riaffronta i Diavoli Rossi per il Gruppo 2 della Lega A: gli azzurri, al momento, guidano la classifica con 10 punti davanti alla Francia (9), mentre Lukaku e soci sono più lontani a 4 e Israele chiude a 0.

Tutto su Belgio-Italia: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.