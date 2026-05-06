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Francesco Schirru

Il Bayern ha subito 16 goal nelle ultime 6 partite. Ma ha vinto quasi tutte le partite: è il suo calcio

Champions League
Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain

Bayern Monaco-PSG porta con sè una nuova pioggia di goal? Probabilmente sì, considerando il calcio giocato da Kompany e il numero di reti segnate e subite nell'ultimo periodo.

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Nel corso della stagione in corso il Bayern Monaco non si è granchè preoccupato di segnare poche reti, consapevole di poterne segnare sempre svariate in più rispetto agli avversari della Coppa di Germania, della Bundesliga e della Champions League. Nell'ultimo periodo, però, quest'idea di calcio è stata elevata al massimo, tanto che nelle ultime sei gare i bavaresi hanno subito ben 16 goal. Un dato che verrebbe da etichettare come clamoroso, considerando una media che si avvicina alle tre subite in ogni incontro. Dall'altra parte, però, il gruppo di Kompany ha vinto quasi tutte le partite, perdendo solo di misura l'andata delle semifinali di Champions contro il PSG, il cui ritorno andrà in scena questa sera all'Allianz Arena.

Una sfida, quella di mercoledì, che si preannuncia nuovamente ricca di goal, considerando l'idea di Kompany e di un calcio moderno in cui non conta subire poche reti per vincere le partite, ma semplicemente segnarne una in più dell'avversario. Sembra essere la descrizione stessa di questo sport, annacquata però da decenni di gare in cui a conquistare il successo era soprattutto la squadra con la difesa più forte, ovviamente unita ad un attacco in grado di vincere le partite con due o tre goal di scarto.

Nelle ultime sei partite il Bayern ha segnato 21 goal, dunque 5 in più rispetto alle marcature subite, riuscendo a qualificarsi alla finale di Coppa di Germania, vincere la Bundesliga e avere la possibilità di ribaltare il 5-4 dell'andata di Champions, vista la sola rete da recuperare. Il calcio verso cui si sta andando è questo, soprattutto considerando come i difensori non siano più (comunque da tempo) marcatori puri, ma bensì giocatori in grado di correre sulla fascia soprattutto per attaccare o segnare salendo su calcio d'angolo.

  • IL PASSO IN AVANTI DI KOMPANY

    Come Maresca ed altri colleghi che hanno avuto modo di crescere sotto Guardiola, anche Kompany gioca un calcio imparato dal maestro catalano, in cui si gioca veloce e si segna tanto.

    La difesa? Decisamente più importante per il tecnico del Manchester City, tanto che il mister del Kompany ha compiuto un passo in avanti: ok giocare veloce, ma il vero punto fondamentale è farlo nel tentativo di segnare più e più goal, anche a costo di subire uno, due o più reti. Del resto con un attacco monumentale i limiti della difesa e dello scoprirsi possono essere superati nel corso della gara.

    Qualora il Bayern riesca a vincere la Champions, probabilmente diversi allenatori seguiranno il suo esempio nella prossima annata, dando vita a partite con più goal subiti e più goal segnati, lasciando sempre più da parte gli 0-0 e la paura di scoprirsi.

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  • PREGIO O DIFETTO?

    La partita più commentata del 2026 è stata senza dubbio PSG-Bayern Monaco, visto il 5-4 finale. C'è chi si è lasciato andare ad applausi scroscianti per le nove reti e l'equilibrio totale del match, e chi invece ha attaccato le due difese per essere state troppo molli e ballerine, portanto così a un numero di goal che si vede decisamente poco spesso in una gara di cartello del genere.

    Considerando l'idea del Bayern Monaco e le capacità del PGS, anche la sfida delle ore 21:00 sarà vita a una nuova serie esplosiva di marcature, lasciando i tifosi a divertirsi o a domandarsi i perchè di una retroguardia così facile da bucare.

    Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. E viceversa.

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