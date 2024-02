Il Bayern Monaco ha scelto il sostituto di Tuchel: erede designato di Klopp, vuole soffiarlo al Liverpool

Xabi Alonso è il prescelto dal Bayern Monaco per raccogliere l'eredità di Tuchel: corsa a due col Liverpool, che lo vuole per il dopo Klopp.

Un annuncio atteso. Era già nell’aria da settimane e gli ultimi risultati - ben tre sconfitte di fila tra Bundesliga e Champions League - hanno contribuito a chiarire la situazione.

Le strade di Thomas Tuchel e del Bayern Monaco si separeranno al termine della stagione. Le parti hanno raggiunto l’intesa per la separazione consensuale la prossima estate.

In mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club bavarese, che ha confermato la notizia dell’addio dell’ex allenatore del Borussia Dortmund e del Chelsea.

L'articolo prosegue qui sotto

Con la notizia dell’addio è scattato subito il toto nome su quello che sarà l’erede di Tuchel: da Zidane a José Mourinho fino ad Antonio Conte.



Al momento, però, le indiscrezioni provenienti dalla Germania hanno definito un vero e proprio identikit e il profilo preferito dal club per la panchina della prossima stagione: stiamo parlando di Xabi Alonso, attualmente alla guida del Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga e nel mirino del Liverpool per il dopo Klopp.