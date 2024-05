Il Bayern Monaco perde Guerreiro: infortunio alla caviglia, salta il Real Madrid

Il club bavarese ha comunicato lo stop del terzino portoghese: lesione ai legamenti alla capsula della caviglia. Out contro il Real al Bernabeu.

Brutte notizie per il Bayern Monaco e per Thomas Tuchel in vista della gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid.

Nel corso della sfida di campionato contro lo Stoccarda, persa per 3-1, Raphael Guerreiro ha riportato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo al 17’ del primo tempo e lo costringerà a saltare la sfida del Santiago Bernabeu, che mette in palio un posto nella finale di Champions League.

Guerreiro si aggiunge alla lista di indisponibili composta da Kingsley Coman, Sacha Joey e Bouna Sarr.

Musiala e Sané dovrebbero stringere i denti e farcela per Madrid, mentre De Ligt tornerà ad allenarsi oggi con il resto della squadra.