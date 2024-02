Bayern Monaco nel caos, nervi tesi nello spogliatoio: rissa sfiorata tra Kimmich e il vice di Tuchel

Alta tensione nello spogliatoio del Bayern Monaco dopo la sconfitta col Bochum: Kimmich e Low, vice di Tuchel, sono quasi venuti alle mani.

Una sconfitta dietro l’altra e una crisi certificata. Dopo quelle contro Bayer Leverkusen, nello scontro diretto per la vetta della Bundesliga, e contro la Lazio, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco cade anche in casa del Bochum.

Della squadra che ha dominato per tanti anni il campionato tedesco non c’è più traccia, con i due KO in campionato nel giro di una settimana che hanno portato i bavaresi a -8 dal Bayer di Xabi Alonso.

Quello di Bochum, invece, è la sintesi perfetta del Bayern, che appena 5 mesi, nella gara d’andata si sbarazzava facilmente degli avversari con un netto 7-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Le sconfitte stanno creando malumori sia nell’ambiente ma sopratutto all’interno dello spogliatoio, dove i nervi sono tesissimi.

La Bild ha parlato di un diverbio per poco non è sfociato in uno scontro fisico tra alcuni protagonisti.