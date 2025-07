Il Bayern Monaco potrebbe mettere a segno il primo grande colpo di mercato dell'estate: si tratta di Luis Diaz, ma c'è da superare la concorrenza del Barcellona.

Luis Diaz del Liverpool avrebbe già dato il suo consenso per un trasferimento in estate al Bayern Monaco. È quanto riporta il quotidiano Bild. Il 28enne colombiano sarebbe la soluzione ideale per la fascia sinistra d'attacco - una delle priorità del mercato estivo dei bavaresi - dopo i tentativi falliti da parte del club tedesco di ingaggiare Nico Williams (ha rinnovato il contratto con l'Athletic Bilbao) e Bradley Barcola (che resterà al PSG).