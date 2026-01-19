Il Bayern può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione dei campionati europei. Una media così non si era mai vista

Per capire meglio quanto il Bayern Monaco stia dominando la Bundesliga non basta il +11 sul Borussia Dortmund secondo. Nonostante l'impressionante dato con un intero girone di ritorno, o quasi, ancora da disputare, ciò che stupisce maggiormente è quello relativo ai goal segnati dalla squadra di Kompany nei primi 18 turni e la differenza rispetto al secondo club più prolifico d'Europa, ovvero il Barcellona.
I 54 goal del Barcellona in 20 partite sono impressionanti, tanto che la tripla cifra sembra attualmente alla portata, ma impallidiscono davanti ai 71 segnati dal Bayern Monaco in 18 gare. Sì, Kane e compagni hanno praticamente segnato quattro goal a gara fin qui, mostrando una forza realizzativa che non si è mai vista nella storia dei cinque maggiori campionati europei.
La vittoria della Bundesliga sembra essere solo questione di tempo per un Bayern Monaco assolutamente devastante e in pieno controllo del suo destino, deciso a battere ogni record e conquistare il torneo il prima possibile così da concentrarsi anima e corpo sulla Champions League. Per farlo dovrà semplicemente continuare a vincere e segnare caterve di goal, magari aiutato da un Dortmund umano e non alieno, che come tutte le squadre del torneo tedesco ha avuto i suoi bassi (sei pareggi e un k.o contro i due pari e le zero sconfitte dei bavaresi).