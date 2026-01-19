Pubblicità
Pubblicità
RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Francesco Schirru

Il Bayern può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione dei campionati europei. Una media così non si era mai vista

La squadra di Kompany viaggia a una media di quattro reti a partita dopo diverse goleade rifilate alle squadre del campionato tedesco: nel mirino ci sono Torino e Real Madrid.

Pubblicità

Per capire meglio quanto il Bayern Monaco stia dominando la Bundesliga non basta il +11 sul Borussia Dortmund secondo. Nonostante l'impressionante dato con un intero girone di ritorno, o quasi, ancora da disputare, ciò che stupisce maggiormente è quello relativo ai goal segnati dalla squadra di Kompany nei primi 18 turni e la differenza rispetto al secondo club più prolifico d'Europa, ovvero il Barcellona.

I 54 goal del Barcellona in 20 partite sono impressionanti, tanto che la tripla cifra sembra attualmente alla portata, ma impallidiscono davanti ai 71 segnati dal Bayern Monaco in 18 gare. Sì, Kane e compagni hanno praticamente segnato quattro goal a gara fin qui, mostrando una forza realizzativa che non si è mai vista nella storia dei cinque maggiori campionati europei.

La vittoria della Bundesliga sembra essere solo questione di tempo per un Bayern Monaco assolutamente devastante e in pieno controllo del suo destino, deciso a battere ogni record e conquistare il torneo il prima possibile così da concentrarsi anima e corpo sulla Champions League. Per farlo dovrà semplicemente continuare a vincere e segnare caterve di goal, magari aiutato da un Dortmund umano e non alieno, che come tutte le squadre del torneo tedesco ha avuto i suoi bassi (sei pareggi e un k.o contro i due pari e le zero sconfitte dei bavaresi).

  • RECORD DEL REAL ALLA PORTATA

    Il Bayern Monaco può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione del nuovo millennio, nonostante faccia parte di un campionato con meno partite rispetto a quello del team che detiene l'attuale record, ovvero il Real Madrid.

    Dal 2011/2012 resiste quanto fatto dai Blancos, in grado di segnare 121 in 38 partite, ovvero 3.18 a gara. Il Bayern è a 3.94, come detto quasi 4 reti in ogni match disputato fin qui.

    Solamente Real Madrid e Barcellona, entrambe a più riprese, hanno avuto modo di toccare almeno 110 goal, ma nessuno è più riuscito a superare le 119. Ci riuscirà il Bayern? Tutto lascia presagire una risposta positiva.

    • Pubblicità

  • SUPERARE IL TORINO

    Il Bayern Monaco può diventare la squadra più prolifica del 21esimo secolo, ma sembra essere in grado di battere anche ogni record storico. In questo senso il dato più alto di una squadra con più goal segnati in una singola annata, fino a un massimo di 40 partite, appartiene al Grande Torino, che nel 1949/1950 ebbe modo di segnare l'incredibile cifra di 121 goal.

    Considerando le 42 partite, invece, la squadra da battere è l'Aston Villa del 1931, con 128 goal reti messe a segno.

    La media di quell'irripetibile Torino fu di 3.12 goal a gara, ben inferiore rispetto a quella a cui viaggia il Bayern Monaco di Kane. Come di consueto lo stesso inglese è il maggior marcatore, attuale capocannonere con 21 reti in 18 incontri, ma anche il secondo posto appartiene ai bavaresi (Olise, 10).

    Nella top ten figurano anche Luis Diaz con 9 goal segnati e Gnabry con 6, per un totale di 46 reti segnate da quattro giocatori e 21 dal resto della rosa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE MAGGIORI GOLEADE STAGIONALI

    In che modo è possibile segnare 71 reti in appena 18 incontri di campionato? Il Bayern Monaco si è spinto così in alto con diverse goleade, tra cui l'8-1 contro il Wolfsburg dello scorso 11 gennaio.

    Nonostante le otto reti siano state il massimo raggiunto fin qui, il Bayern ha rifilato cinque reti al Lipsia, all'Amburgo e allo Stoccarda, quattro all'Heidenheim, al Werder Brema e all'Hoffenheim e sei al Friburgo.

    Tra andata e ritorno il Lipsia ha subito undici reti dal Bayern Monaco, di cui sei nel primissimo match del campionato che aveva già messo in chiaro le letali intenzioni dei Campioni in carica.

  • L'AUGSBURG A MONACO DI BAVIERA

    Ad agosto il Bayern Monaco ha battuto l'Augsburg in trasferta per 3-0, dopo essere andato avanti di tre reti ed aver rallentato nella ripresa in virtù di uno stato di forma non ancora eccelso come quello delle ultime settimane.

    Ora l'Augsburg arriva all'Allianz Arena, per quella che sembra essere una sfida a senso unico e dalla goleada annunciata: sui social si fa già a gara per pronosticare quante reti segneranno Kane e compagni contro una delle squadre più battute dell'intera Bundesliga 25/26.

    Nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma tutto lascia pensare a una nuova caterva di reti che porterebbe il Bayern Monaco più vicino ai record di Torino, Real Madrid e Aston Villa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Augsburg crest
Augsburg
FCA
0