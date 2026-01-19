Il Bayern può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione dei campionati europei. Una media così non si era mai vista

In che modo è possibile segnare 71 reti in appena 18 incontri di campionato? Il Bayern Monaco si è spinto così in alto con diverse goleade, tra cui l'8-1 contro il Wolfsburg dello scorso 11 gennaio.

Nonostante le otto reti siano state il massimo raggiunto fin qui, il Bayern ha rifilato cinque reti al Lipsia, all'Amburgo e allo Stoccarda, quattro all'Heidenheim, al Werder Brema e all'Hoffenheim e sei al Friburgo.

Tra andata e ritorno il Lipsia ha subito undici reti dal Bayern Monaco, di cui sei nel primissimo match del campionato che aveva già messo in chiaro le letali intenzioni dei Campioni in carica.