Bayern Monaco campione di Germania se...cosa serve contro il Mainz per vincere la Bundesliga: le combinazioni con il Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria del campionato: la squadra di Kompany può festeggiare contro il Mainz.

Dopo un campionato dominato dall'inizio alla fine, con il Bayern Monaco sempre in vetta, adesso la squadra di Vincent Kompany vede vicinissimo il traguardo finale.

Il Bayern infatti potrebbe laurearsi Campione di Germania già nella 31a giornata di campionato, con tre gare di anticipo quindi.

Non è sicuro che ciò accada perché serviranno alcuni risultati nella partita ovviamente del Bayern che ospita il Mainz ma anche in quella del Bayer Leverkusen, che insegue in classifica i rivali.

Ecco cosa deve succedere affinché la squadra di Kompany vinca la Bundesliga quest'oggi contro il Mainz.